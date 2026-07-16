Хиляди на протест срещу Зеленски, уволни любимия им министър (Обзор)

Михайло Федоров имал свада с главнокомандващия на армията

Точно година след като светът стана свидетел на първите масови протести в Украйна от началото на войната, решение на президента Володимир Зеленски за втори път изкара хиляди по улиците.

С лозунги “Срам!”, “Спрете да саботирате победата!” и “Защо разваляме това, което работи?” украинци се събраха на демонстрации в Киев и други градове, за да изкажат подкрепата си за Михайло Федоров - военния министър, който Зеленски уволни късно в сряда. Гражданското възмущение идва от това, че за шестте месеца, в които Федоров оглави министерството на отбраната, той еднолично се превърна в символ на успеха заради новаторския си подход.

35-годишният ексминистър е голям привърженик на технологиите и по-конкретно дроновете, като мнозина приписват скорошния успех на Украйна на бойното поле именно на Федоров. Това включва решението да се използват дронове с голям обсег за поразяване на военни цели и енергийна инфраструктура в Русия, както и това да се водят интензивни атаки за пълното откъсване от Крим. И двете военни кампании жънат сериозен успех, а експерти даже почнаха да твърдят, че войната се е обърнала в полза на Украйна.

Федоров, който беше и министър на дигиталната трансформация, стана популярен и сред войските заради подобряването на заплащането и ротациите на фронтовата линия. В основата на уволнението му е неговото разногласие с главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна ген. Олександър Сирски. Федоров разкри, че е предложил на Зеленски да сменят Сирски и началника на Генералния щаб Андрий Хнатов. А президентът призна, че конфликтът между Генералния щаб и военното министерство е бил системен и е възникнал “на различни нива”.

“Когато президентът каза, че не планира да замени Сирски, аз казах, че ще се науча да работя с него”, обясни Федоров. Но уточни, че “всички инициативи, които предложихме, бяха блокирани”, и остро разкритикува Сирски: “Вместо да намери начин да победи Русия асиметрично, което е работа на главнокомандващия, той намери начин да раздели страната”.

“Сирски не е готов да говори за проблемите в очите. Той е готов за лични срещи, да плете интриги, да мисли, че някой е поръчал някаква кампания в медиите”, каза още ексминистърът. Въпреки очевидната свада между двамата 35-годишният Федоров все пак отбеляза, че не бива да се подценяват заслугите на главнокомандващия: “Той проведе Киевската операция, Харковската операция и участва в Херсонската операция. Не можем да подценяваме такъв командир”. Сирски от своя страна пожела на ексминистъра да остане “в украинския отбор”.

Федоров разкри още, че Зеленски му е предложил да остане в екипа му като съветник, но той е отказал. В отговор на протестите президентът отбеляза, че е правилно хората да могат да изразяват свободно позицията си, както и че се вслушва в тях. Зеленски уточни, че все още не е сложил край по въпроса за Федоров, а кандидатурата на настоящия вътрешен министър Игор Клименко да застане начело на военното министерство още се разглежда.

