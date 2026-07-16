Транс кандидат от Лейбъристката партия е арестуван, пожелал "изключително болезнена смърт" на Ан Уидекъм

Бивш транс кандидат от Лейбъристката партия е обвинен за публикация в социалните мрежи, в която се е надявал Ан Уидекъм да е претърпяла „болезнена смърт"
Бившата министърка от Консервативната партия и телевизионна звезда, на 78 години, беше намерена мъртва в вилата си в Хейтор, Девън, миналия четвъртък, след като бе нападната от непознат.
Само часове след обявяването на смъртта на Уидекъм, в социалните медии на активистката за правата на транссексуалните Хедър Хърбърт написа скандална публикация.
„И добри новини изведнъж. Надявам се, че е била изключително болезнена смърт.", пеши Хърбърт
В друга публикация Хърбърт каза: „И се надявам, че е била окована с белезници за леглото, докато е крещяла от агония."
Публикациите бяха публикувани, преди детективите да обявят, че третират смъртта на Уидекъм като убийство.
Полицията на Шотландия първоначално заяви, че информацията е била оценена и „не е установено престъпление".
В актуализация във вторник обаче говорител на полицията заяви: „Получихме сигнали в събота, 11 юли 2026 г., свързани с публикация, направена онлайн. След допълнителна оценка се извършват допълнителни разследвания."
50-годишната Хърбърт оттогава е арестувана и обвинена, като предстои да бъде представен доклад на прокурора.
Говорител на полицията на Шотландия каза: „Получихме сигнали в събота, 11 юли 2026 г., свързани с публикация, направена онлайн. След допълнителна оценка, 50-годишен мъж е арестуван и обвинен във връзка с това."
Нейният работодател, Университетът в Абърдийн, където Хърбърт работи като уеб разработчик, също е започнал разследване на коментарите.
Специализирани служители от отдела за борба с тероризма продължават разследването на смъртта на Уидекъм.
Директорът и вицеканцлер на Университета в Абърдийн, професор Питър Едуардс, заяви по-рано тази седмица, че университетът има подход на нулева толерантност към „насилие или поведение, основано на омраза", и даде уверението си, че коментарите се разследват „приоритетно".
Шотландските "Зелени" допълнително започнаха разследване на коментарите. Хърбърт се присъедини към тях в края на 2021 г., след като преди това беше член на Шотландската Лейбъристка партия.
28-годишен бял британец от Родъръм, Южен Йоркшир, беше арестуван по подозрение за убийство в събота и по-късно освободен. Той беше задържан отново по подозрение за извършване, подготовка или подбуждане към терористични актове.
Лорънс Тейлър, ръководещ разследването, заяви, че се смята, че Уидекъм е бил жертва на „целенасочена атака" и потвърди, че служителите все още проучват всяка „мотивация" зад смъртта ѝ.