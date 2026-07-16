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Кремъл: Трудностите пред руската икономика не са критични

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Снимка: Екс/@nxt888

Трудностите пред руската икономика не са критични, цялостната ситуация остава стабилна. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Трудностите, през които преминава нашата икономика, са добре известни на всички. Тези трудности не са от критично естество", каза Песков пред медиите.

"Правителството и президентът редовно ги обсъждат и разбират какво трябва да се направи, за да се регулира и подобри ситуацията. Макроикономическата стабилност се запазва напълно", каза още той.

Изказването му идва, след като в сряда Руската централната банка публикува резултатите от месечното си проучване сред бизнеса, които показаха рязко влошаване на нагласите на компаниите.

Индикаторът за бизнес климата се е понижил с 4,5 пункта през юли до минус 3,6 пункта, което е най-ниското му ниво от средата на 2022 г. В същото време ценовите очаквания на компаниите са се повишили значително, след като са намалявали в продължение на пет последователни месеца.

Евгений Коган, инвестиционен банкер и професор във Висшето училище по икономика в Москва, отбеляза, че откакто има подобни налични данни през 2002 г., само през пет месеца показателят за бизнес активността се е влошавал по-рязко. Той заяви, че преминаването на индикатора на отрицателна територия се свързва с икономически кризи в исторически план.

Според Коган нарастващите инфлационни очаквания показват рязко увеличение на разходите на фона на недостига на горива, предизвикан от засилването на украинските удари срещу руски петролни рафинерии.

„В резултат на кризата с горивата може едновременно да се ускори ръста на цените и да се тласне икономиката към рецесия. Подобна ситуация се нарича стагфлация", написа той в Telegram.

"Ако лихвеният процент бъде повишен, за да се овладее инфлацията, това може да довърши икономиката. Ако процентът бъде намален, за да се подкрепи бизнес активността, ръстът на цените ще се ускори още повече и ще стане все по-трудно да бъде контролиран. Нещо ще трябва да бъде пожертвано", каза той.

По данни на „Ростат" руската инфлация е достигнала 6% през юни на годишна база.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Снимка: Екс/@nxt888

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