Русия удари Краматорск с 3 управляеми въздушни бомби, 3-ма загинаха при удар над Запорожие

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Русия удари украинския град Краматорск с 3 управляеми въздушни бомби, съобщи Укринформ, цитирана от БТА. Агенцията предаде информация от местната полиция, като от нея става ясно, че при атаката са били ранени 7 човека.

Първата бомба е ударила сградата на пощата, втората - кафене, а третата е паднала на открито пространство.

Началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров пък съобщи в Телеграм за атака с бомби и над Запорожие, при която загинали трима. Други трима пък са пострадали при въздушния удар.

"Вече има трима загинали - броят на жертвите от вражеската атака срещу Запорожие се увеличава", написа Федоров. Според неговата информация частни къщи са разрушени, а сгради са повредени при атаката. Избухнали са пожари. На място има екипи на спешна помощ.

Броят на хората, ранени при руския удар в Одеса, междувременно се увеличи до трима, а един човек бе убит, съобщи в Телеграм председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.