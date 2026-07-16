САЩ налагат по-строги правила за визите за чуждестранни студенти и журналисти

Промените ще засегнат българските младежи, които отиват на бригади в Америка през лятото

Американското министерство за вътрешна сигурност предприе промени в правилата за издаване на визи за чуждестранни студенти и журналисти. С промените се заменя досега работещата система за визи с неограничен срок. Вече ще има по-строги правила, съобщи американското правителство, цитирано от Ройтерс и БТА.

В новите правила е предвидено да има фиксиран срок за визите тип F (за студенти от други държави), както и за тези от вида J за представителите на медиите. Визите дават право на хората, дошли в САЩ по програми за обмен да работят легално в страната. В момента те важат за целия срок на съответната програма или спрямо продължителността на работата на журналистите в Щатите.

Очаква се по-строгите правила да влязат в сила 60 дни след публикуването им във Федералния регистър, но окончателното решение е в ръцете на Конгреса.

Ако бъдат приети, новите правила ще създадат допълнителни пречки пред чуждестранните студенти, участниците в програми за обмен на работници и чуждите журналисти, отбелязва Ройтерс.

Реално промените биха засегнали родните студенти, които отиват на бригади в САЩ през лятото. Очакванията тази година бяха, че близо 3700 български студенти ще прекарат лятото на бригада там.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп започна кампания срещу нелегалната имиграция след връщането си в Белия дом през януари миналата година. В тази връзка по-рано днес стана ясно, че администрацията на Тръмп обмисля въвеждането на предварителна такса от 100 000 долара за кандидатстване за зелена карта.

Кандидатите ще трябва да заплатят гаранцията, чийто размер може да бъде различен за всеки отделен случай. Парите ще бъдат възстановени, след като лицето получи американско гражданство – процес, който може да отнеме няколко години.

Според източниците целта на гаранцията е да служи като обезпечение в случай, че притежател на зелена карта се премести в САЩ и няма достатъчно средства за самостоятелна издръжка.