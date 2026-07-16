Тръмп уволни най-висшия прокурор в Сиатъл минути след назначаването му

Доналд Тръмп уволни прокурор в Сиатъл минути след назначаването му. Причината е, че той е избран без благословията на американския президент и е от демократическата партия в традиционно синия щат Вашингтон. Роджър Рогоф беше назначен от федералните съдии и бързо отстранен.

„Съдиите от окръжните съдилища могат да назначат временен прокурор на САЩ, а президентът може да ги уволни", написа в сряда в X Тод Бланш, който е бивш адвокат на Тръмп и настоящ заместник главен прокурор.

Той свидетелства пред Сената, критикувайки комисията на Окръжния съд на САЩ за Западния окръг на Вашингтон за издигането на съдия Роджър Рогоф за най-висш федерален прокурор в Сиатъл.

„Съдиите от WDWA изоставиха процеса на консултации с администрацията, така че избраният прокурор на САЩ да е квалифициран да служи в администрацията", каза Бланш. „Роджър Рогоф беше уволнен от президента."

Този пост дойде, след като 57-годишният Рогоф, бивш съдия от Висшия съд на окръг Кинг и дългогодишен щатски и федерален прокурор, положи клетва преди 8:00 ч. местно време във федералната съдебна палата в центъра на Сиатъл като прокурор на САЩ за Западния окръг на Вашингтон.

Съдия Роджър Рогоф е прекарал 20 години като държавен прокурор и шест като федерален прокурор, преди да стане щатски съдия, и призна, че е знаел, че администрацията може да го уволни незабавно, но не е отказал да поеме „най-добрата работа, която съществува", цитиран е той от BBC.

След това той отишъл в прокуратурата на САЩ и поискал да се срещне с Чарлз Нийл Флойд, предпочитаният от администрацията на Тръмп избор за поста, чийто 120-дневен временен мандат изтекъл през февруари.

Докато Рогоф чакал във фоайето, той получил имейл, уведомяващ го, че Тръмп го е отстранил от длъжност.

Ситуацията на Рогоф не беше спомената в изслушването за потвърждение на Бланш в Сената в сряда, но той ще говори пред Сената отново в четвъртък и Рогоф сега може да бъде важна тема за обсъждане.

Бързото отхвърляне дойде, въпреки че всички 17 активни и висши федерални съдии в тъмносиния демократичен окръг назначиха Рогоф на вакантната позиция. Съдиите, назначени от петима президенти (10 от демократите и седем от републиканците).

Прокурорите на САЩ, които служат като главни федерални прокурори на Министерството на правосъдието във всеки окръг, обикновено се номинират от президента и се утвърждават от Сената. Федералният закон позволява на главния прокурор да назначи временен прокурор на САЩ за 120 дни. Ако този период изтече без потвърден кандидат, окръжните съдии могат да назначат някого, който да служи, докато вакантната позиция бъде запълнена.

Поради обструкция от страна на демократите в тясно контролирания Сенат, администрацията на Тръмп прибягна до използване на изпълняващи длъжности и други кадрови движения, за да запази прокурорите си на местата. Съдилищата оказаха натиск в няколко района с преобладаващо демократи, като Сиатъл и Ню Джърси, отправяйки съдебни предизвикателства срещу Министерството на правосъдието и властта на Белия дом.

„Не мисля, че това е начинът да се управлява Министерството на правосъдието", каза Рогоф пред The ​​New York Times. „Когато имате този измислен начин за поставяне на хора на тези позиции, процесът се проваля."

Сенатор Пати Мъри, демократ от Вашингтон, се противопостави на кандидатурата на Флойд за поста на американски прокурор и остро разкритикува бързото уволнение на Рогоф.

„През цялата си кариера той демонстрира изключителна отдаденост на обществената служба и беше назначен законно от федералните съдии в Западния окръг на Вашингтон", написа Мъри в изявление. „Тази администрация не иска да се занимава със съвети и съгласие - те просто искат да назначат приятели, за да изпълняват корумпирана политическа програма."