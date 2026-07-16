Иран ще спира намесите на САЩ в Ормузкия проток

Иранските въоръжени сили ще неутрализират интервенциите на САЩ в региона на Ормузкия проток, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА. Това стана ясно от изказване на говорителя на иранската армия ген. Мохамад Акраминия. Той подчерта решаващата роля на стратегия на Иран за контрол върху Ормузкия проток.

"Несъмнено съпротивата срещу враговете ще продължи и Иран ще неутрализира интервенциите на САЩ в региона", заяви Акраминия.

"Американците предполагаха, че като атакуват някои бази по южните брегове на страната, ще могат да получат контрол над този стратегически проток", каза той, като обясни, че същевременно Иран може да контролира Ормузкия проток от всяка точка на своята територия.

Заради последиците от присъствието на САЩ в региона, той заяви, че страните, които са предоставили бази на САЩ, днес плащат висока цена по отношение на търговията и сигурността.

"Сигурността, поверена на външни фактори, не е устойчива. Истинската сигурност се постига, когато страните от региона, без присъствието на чужденци, осигурят стабилност и мир за себе си", каза отново генералът.

"Ако врагът настоява да продължи тези действия, Иран разполага с капацитет, който досега не е бил използван, и може да повлияе на ситуацията в региона", предупреди той.