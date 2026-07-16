Еднояйчни близначки объркаха новата гранична система на ЕС

Новата цифрова гранична система на Европейския съюз се обърка от еднояйчни близнаци.

Това е последният от редица проблеми за новата система за влизане и излизане, за която председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен този месец призна, че има нерешени „технически проблеми" и се нуждае от „доста много работа".

Схемата, която е предназначена да замени печатите в физическите паспорти с база данни за целия ЕС, подкрепена от биометрични данни, стартира на 10 април след четири години забавяне на проекта. Оттогава пътниците ѝ се сблъскват със забавяния, докато чакат на опашка, за да им бъдат сканирани лицата и да им бъдат взети пръстови отпечатъци, пише Politico.

Но дългите опашки на границата не са единственият проблем с EES.

Британка беше разпитана от граничната полиция по много странна причина, когато се опита да се върне в Обединеното кралство от Клуж-Напока в Румъния в края на май.

Румънските власти обвиниха жената, че е незаконно в Шенгенската зона, на основание, че заминаването ѝ не е било правилно регистрирано след по-ранно посещение в Амстердам през април 2026 г.

Оказва се,че тя не е била в Амстердам през април 2026 г. Но нейната еднояйчна сестра близначка е посетила града.

Жената, на която е предоставена анонимност, за да се избегнат бъдещи усложнения на границата и да се уважи неприкосновеността на личния живот на нейната близначка, е разпитвана около 15 минути от властите.

Когато тя разказала на граничните служители за съществуването на своята близначка, първоначално била обвинена, че е дала паспорта си назаем.

В същото време близначката на жената се е върнала във Великобритания по време на инцидента и никога не е стъпвала в Румъния.

EES изглежда е объркал двете жени въз основа на идентичните им лицеви сканирания и евентуално идентичните им фамилни имена, дати на раждане и националности – единствените общи неща, които имат що се отнася до системата. Те имат различни пръстови отпечатъци, собствени имена и най-важното – собствени паспорти.

В крайна сметка на жената е било позволено да лети.

Урсула фон дер Лайен този месец призна, че EES е имала нерешени „технически проблеми" и се е нуждаела от „доста много работа".

Ниови Вавула, председател на катедрата по киберполитика в Университета в Люксембург обяснява, че странната ситуация може да е била причинена от неправилно регистрирано излизане на близначката от Амстердам, както и от лошо проведена проверка от румънските власти в Клуж.

Проверката на излизане от Амстердам е била направена, когато EES „не е била напълно готова или е имало неизправност" на гарата – вероятно като се има предвид, че датата на пътуване на 12 април е била толкова скоро след датата на пускане на компютърната система на 10 април. Това „изобщо не е било необичайно" и е потвърдено от широко разпространени доклади, каза тя.

Съгласно разпоредбите на EES, властите не трябва да идентифицират пътник единствено по изображението на лицето му, а да го съпоставят с пръстовия му отпечатък или паспорта му, което би било различно.

„От информацията, която ми изпратихте, изглежда, че властите не са добре обучени да разграничават различните процеси и разчитат на изображения на лицето като единствен метод за идентификация", каза Вавула.

„Фактът, че не са проверили паспортните данни в EES, нито са взели предвид, че EES е все още нова и има различни проблеми, показва това, което се нарича „анкерно пристрастие" – когато разчитате на първото доказателство и пренебрегвате всичко останало."

Попитан по въпроса, говорител на Европейската комисия заяви, че Комисията „не коментира отделни случаи". Но добави: „Държавите членки са отговорни за данните, записани в EES, до които Комисията няма достъп."