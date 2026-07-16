Еднояйчни близначки объркаха новата гранична система на ЕС

Новата цифрова гранична система на Европейския съюз се обърка от еднояйчни близнаци.
Това е последният от редица проблеми за новата система за влизане и излизане, за която председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен този месец призна, че има нерешени „технически проблеми" и се нуждае от „доста много работа".
Схемата, която е предназначена да замени печатите в физическите паспорти с база данни за целия ЕС, подкрепена от биометрични данни, стартира на 10 април след четири години забавяне на проекта. Оттогава пътниците ѝ се сблъскват със забавяния, докато чакат на опашка, за да им бъдат сканирани лицата и да им бъдат взети пръстови отпечатъци, пише Politico.
Но дългите опашки на границата не са единственият проблем с EES.
Британка беше разпитана от граничната полиция по много странна причина, когато се опита да се върне в Обединеното кралство от Клуж-Напока в Румъния в края на май.
Румънските власти обвиниха жената, че е незаконно в Шенгенската зона, на основание, че заминаването ѝ не е било правилно регистрирано след по-ранно посещение в Амстердам през април 2026 г.
Оказва се,че тя не е била в Амстердам през април 2026 г. Но нейната еднояйчна сестра близначка е посетила града.
Жената, на която е предоставена анонимност, за да се избегнат бъдещи усложнения на границата и да се уважи неприкосновеността на личния живот на нейната близначка, е разпитвана около 15 минути от властите.
Когато тя разказала на граничните служители за съществуването на своята близначка, първоначално била обвинена, че е дала паспорта си назаем.
В същото време близначката на жената се е върнала във Великобритания по време на инцидента и никога не е стъпвала в Румъния.
EES изглежда е объркал двете жени въз основа на идентичните им лицеви сканирания и евентуално идентичните им фамилни имена, дати на раждане и националности – единствените общи неща, които имат що се отнася до системата. Те имат различни пръстови отпечатъци, собствени имена и най-важното – собствени паспорти.
В крайна сметка на жената е било позволено да лети.
Урсула фон дер Лайен този месец призна, че EES е имала нерешени „технически проблеми" и се е нуждаела от „доста много работа".
Ниови Вавула, председател на катедрата по киберполитика в Университета в Люксембург обяснява, че странната ситуация може да е била причинена от неправилно регистрирано излизане на близначката от Амстердам, както и от лошо проведена проверка от румънските власти в Клуж.
Проверката на излизане от Амстердам е била направена, когато EES „не е била напълно готова или е имало неизправност" на гарата – вероятно като се има предвид, че датата на пътуване на 12 април е била толкова скоро след датата на пускане на компютърната система на 10 април. Това „изобщо не е било необичайно" и е потвърдено от широко разпространени доклади, каза тя.
Съгласно разпоредбите на EES, властите не трябва да идентифицират пътник единствено по изображението на лицето му, а да го съпоставят с пръстовия му отпечатък или паспорта му, което би било различно.
„От информацията, която ми изпратихте, изглежда, че властите не са добре обучени да разграничават различните процеси и разчитат на изображения на лицето като единствен метод за идентификация", каза Вавула.
„Фактът, че не са проверили паспортните данни в EES, нито са взели предвид, че EES е все още нова и има различни проблеми, показва това, което се нарича „анкерно пристрастие" – когато разчитате на първото доказателство и пренебрегвате всичко останало."
Попитан по въпроса, говорител на Европейската комисия заяви, че Комисията „не коментира отделни случаи". Но добави: „Държавите членки са отговорни за данните, записани в EES, до които Комисията няма достъп."