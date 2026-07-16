Зеленски назначи Евген Хмара за министър на отбраната

Украинският президент Володимир Зеленски назначи Евген Хмара за временен министър на отбраната.

Официалното му одобряване от парламента като титуляр на поста се очаква в след края на парламентарната ваканция на 18 август, предаде агенция УНИАН.

Неговото назначение идва след изненадващото освдобождаване на досегашния министър Михайло Федоров. Заради него се надигнаха протести в Киев, като според голяма част от украинците той се справя много добре със задълженията си и трябва да остане на поста.

Украинският президент призна за спор между Министерството на отбраната и Генералния щаб, както и за конфликт между Федоров и главнокомандващия въоръжените сили Олександър Сирски.

Новият военен министър Хмара е кадрови офицер от Службата за сигурност на Украйна (СБУ), който от 2011 г. служи в елитното спецподразделение „Алфа". През 2023 г. оглавява Центъра за специални операции „А", а от януари 2026 г. става временно изпълняващ длъжността ръководител на СБУ. Има богат опит в организирането на високотехнологични и далекобойни ударни операции срещу Русия.

Зеленски съобщи решението си в Телеграм. Двамата с Хмара са обсъдили провеждането на операции с далекобойни оръжия срещу Русия, а също така осигуряването на необходимото оборудване за въоръжените сили на Украйна.

"Възложих на Евген Хмара да изпълнява длъжността министър, да продължи реформите в сферата на отбраната и да осигури за Украйна всички тези резултати, за които говорихме. След като бъдат изпълнени всички юридически процедури, ще предложа на депутатите да одобрят кандидатурата на Евген Хмара на длъжността министър на отбраната на Украйна", заяви украинският президент, цитиран от БТА.

Върховната рада на Украйна се очаква да се събере на следващата си пленарна сесия след парламентарната ваканция на 18 август. Най-рано тогава кандидатурата на Евген Хмара може да бъде внесена за одобрение