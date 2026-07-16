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Взривове отекват в центъра на Дубай

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Взривове отекват в центъра на Дубай

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Дубай СНИМКА: Pixabay

Взривове отекват в центъра на Дубай, съобщават очевидци пред Ройтерс.

Засега няма повече подробности.

Кувейт и Бахрейн съобщиха тази нощ, че са станали  мишени на ирански атаки с дронове. Напрежението в региона отново се засили след възобновяването на военните действия между САЩ и Иран, съобщава БТА.

Заради войната паднаха и цените на имотите в Дубай, където инвестират и много българи.  За първи път след пандемията се наблюдава спад на цените и сделките намаляват. Анализатори се опасяват, че тази тенденция може да се задълбочи. Ако войната в Иран продължи, местните власти няма да са в състояние да стопират процеса въпреки предприемани мерки за успокояване на международните вложители в пазара.

Дубай СНИМКА: Pixabay

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