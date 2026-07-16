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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23236831 www.24chasa.bg

Украйна отрича убийството на главния инженер на Запорожката АЕЦ

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Шестте реактора на Запорожката АЕЦ. Снимка Уикипедия

Украйна отрича руските обвинения за убийството на главния инженер на Запорожката АЕЦ. Москва обвини украинските сили, че са убили служителя при атака с дрон.

Украинското външно министерство окачестви твърденията на Русия като безпочвени и подчерта, че няма нито едно независимо потвърждение или доказателство, че Украйна има нещо общо, съобщи БТА.

Вчера шефът на руската държавна агенция за атомна енергия „Росатом" Алексей Лихачов каза в изявление, че украински дрон е ударил служебен автомобил между територията на централата и град Енергодар, в резултат на което е бил убит главният инженер Александър Яковлев и шофьорът,

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси заяви, че осъжда инцидента, при който е загинал главният инженер, и определи атаката срещу централата като недопустима и сериозно застрашаваща ядрената сигурност.

Шестте реактора на Запорожката АЕЦ. Снимка Уикипедия

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