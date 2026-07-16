Украйна отрича убийството на главния инженер на Запорожката АЕЦ

Украйна отрича руските обвинения за убийството на главния инженер на Запорожката АЕЦ. Москва обвини украинските сили, че са убили служителя при атака с дрон.
Украинското външно министерство окачестви твърденията на Русия като безпочвени и подчерта, че няма нито едно независимо потвърждение или доказателство, че Украйна има нещо общо, съобщи БТА.
Вчера шефът на руската държавна агенция за атомна енергия „Росатом" Алексей Лихачов каза в изявление, че украински дрон е ударил служебен автомобил между територията на централата и град Енергодар, в резултат на което е бил убит главният инженер Александър Яковлев и шофьорът,
Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси заяви, че осъжда инцидента, при който е загинал главният инженер, и определи атаката срещу централата като недопустима и сериозно застрашаваща ядрената сигурност.