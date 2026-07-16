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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23236947 www.24chasa.bg

Иран съобщи за US удари по остров в Ормузкия проток

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Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Иранските новинарски агенции "Фарс" и "Тасним" съобщи за американски удари по остров Кешм в Ормузкия проток.

Губернаторът на южната иранска провинция Хормозган, която има излаз на Ормузкия проток, каза, че американски ракети са паднали на няколко места в района на остров Кешм към 18:00 ч. местно време.

Засега американската страна не коментира твърденията.

Иранската държавна телевизия съобщи малко по-късно за "въздушна атака на американския враг" в района на град Бандар Абас, който се намира на брега на ключовия пролив. При нападението няма пострадали хора, информира БТА.

Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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