Лидерът на хутите заплаши Саудитска Арабия с удари по петролни съоръжения

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Лидерът на йеменските хути Абдул Малик ал Хуси - заплаши, че всички саудитски петролни и други жизненоважни съоръжения ще станат мишена на удари с ракети и дронове от страна на групировката.

Това ще стане, ако Рияд продължи намесата си в конфликта в Йемен, предаде Ройтерс.

Предупреждението идва, след като хутите изстреляха ракети срещу Саудитска Арабия, обвинявайки кралството, че е бомбардирало в понеделник летището в намиращата се под техен контрол йеменска столица Сана. Така бе сложен край на продължилото четири години примирие между двете враждуващи страни, съобщи БТА.

Подкрепяните от Иран хути в миналото са нанасяли удари по енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия. През 2019 г. те поеха отговорност за атаки срещу две ключови саудитски петролни съоръжения, които временно лишиха Рияд от над половината от производството му на суров петрол.

През 2022 г. хутите удариха отново саудитски петролни съоръжения. Тогава водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че станция за разпределение на петролни продукти на компанията "Арамко" в Джеда е била поразена и е възникнал пожар.

"Истинското възмездие е летището в Сана за летището в Рияд - летище за летище, пристанища за пристанища, блокада за блокада", каза в телевизионно изявление Ал Хуси.

Йемен е раздиран от гражданска война от повече от десетилетие, откакто хутите завзеха столицата Сана, предизвиквайки интервенцията на Саудитска Арабия през 2015 г. в подкрепа на международно признатото правителство.

Оттогава конфликтът предизвика една от най-тежките хуманитарни кризи в света и раздели страната на две - подкрепяното от Саудитска Арабия правителство в Аден и администрацията на хусите в Сана, отбелязва Ройтерс.