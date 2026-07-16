Белият дом: Иран продължава преговорите и иска сделка

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Иран продължава преговорите и иска сделка със САЩ, твърди говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс.

Атаките между двете страни се възобновиха, но въпреки това Тръмп е готов да спре конфликта по дипломатичен път.

"Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава отворен за търсене на дипломатическо решение с Иран", подчерта говорителката Белият дом.

"Президентът държи иранците отговорни, когато те се отказват от ангажиментите, които са поели към САЩ. В същото време той винаги е отворен към дипломацията", посочи Левит, цитирана от Франс прес и БТА. Карълайн Левит КАДЪР: Екс/@karolineleavitt

Тя призова всички да гледат предстоящата реч на Тръмп, който ще говори за "честността" на изборите в САЩ, заяви Левит.

"Президентът Тръмп ще се обърне към нацията с реч относно защитата на честността на нашите избори и призоваваме всички американци да я гледат", посочи тя.

Тръмп ще присъства в неделя на финала на Световното първенство по футбол между Испания и Аржентина, потвърди говорителката на Белия дом.

"Неговото присъствие ще бъде венецът на това, което беше най-гледаното, най-сигурното и най-успешното Световно първенство в историята на САЩ", Каролин Левит по време на пресконференцията.

В неделя американският президент ще връчи трофея след края на мача на стадион "МетЛайф" в Ийст Ръдърфорд, близо до Ню Йорк.