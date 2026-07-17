Тръмп обвини Китай в намеса в изборите в САЩ през 2020 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е разсекретил разузнавателна информация, която показва китайска намеса в изборите в Щатите през 2020 г., 2020 г., когато той загуби срещу Джо Байдън, предадоха световните агенции.

По този начин той възобновявайки дългогодишните си атаки срещу изборната сигурност, въпреки оценката на американските разузнавателни служби, че няма доказателства Пекин да е променил резултатите от изборите тогава.

Освен това Тръмп заяви, че американските телевизионни мрежи, които не са излъчили речта му тази вечер, трябва да бъдат лишени от лиценз, отбелязва Ройтерс.

25-минутното обръщение подчерта усилията на Тръмп да превърне изборната сигурност в централен политически въпрос преди междинните избори през ноември, когато републиканците ще защитават мнозинствата си в Конгреса и рискуват да загубят контрол над една или двете камари. Той настоява републиканците в Конгреса да приемат законодателство за нови изисквания за идентификация на гласоподавателите и доказателство за гражданство, въпреки отдавнашните заключения, че изборните измами в САЩ са редки, пише БТА.

Президентът заяви, че разсекретява чувствителна информация, показваща, че Китай незаконно е придобил изборните досиета на 220 милиона американци — включително имена, адреси и други данни, използвани за регистрация на гласоподаватели. Той твърди, че членове на американската разузнавателна общност умишлено са потискали информация за мащаба на китайските действия.

Тези твърдения противоречат на некласифицирана оценка от 2021 г. на американските разузнавателни служби, която не открива индикации чужда държава да е опитала или успяла да промени „какъвто и да е технически аспект“ от президентските избори през 2020 г. — включително регистрация на гласоподаватели, бюлетини, преброяване или резултати.

Оценката е извършена под ръководството на Джон Ратклиф, тогавашен директор на националното разузнаване на Тръмп и настоящ директор на ЦРУ.

Преди речта на Тръмп някои служители в Белия дом са изразили опасения, че разкриването на информацията за Китай може да бъде подвеждащо, съобщават източници на Ройтерс. Агенцията отбелязва, че острите изказвания за Китай рискуват и да разклатят отношенията, които се стабилизираха след миналогодишната скъпа търговска война. Тръмп се надява да се срещне с китайския президент Си Цзинпин през септември, за да обсъдят подобряване на търговските отношения.

Преди Тръмп да започне да говори, говорителят на китайското посолство Лиу Чан заяви, че Китай "никога не е и никога няма да се намесва в президентските избори на САЩ."

Неясните обвинения на Доналд Тръмп включваха и поредна тирада срещу един от любимите му обекти на критика: "дълбоката държава". Според него разузнавателните агенции са прикрили опит на Китай да наруши изборите в САЩ. Но именно Тръмп назначи хората, които ръководеха тези агенции през 2020 г., отбелязва Асошиейтед прес.

Всъщност на 7 януари 2021 г. Тръмп е получил оценката на разузнавателната общност, че нито една чужда държава не е опитала да промени броя на гласовете или да фалшифицира бюлетини. Няма данни той да е възразил срещу тези заключения тогава.

Сега, разбира се, Тръмп е подменил ръководството на разузнавателните служби с хора, които повтарят неговите многократно опровергавани твърдения, отбелязва АП.

В речта си за изборната сигурност президентът заяви още, че САЩ "печелят голяма победа в Иран и много скоро ще видите плодовете на този труд".

Тръмп от години поставя под съмнение изборните резултати, като невярно твърди, че загубата му през 2020 г. от демократа Джо Байдън е била резултат от манипулации. Той е разпространявал и други неоснователни твърдения — че гласуването по пощата е масово измамно, че машините са уязвими и че масово гласуват хора без гражданство, припомня Ройтерс. Многобройни дела и повторни преброявания не откриха доказателства за мащабни измами през 2020 г.

Тръмп заяви също, че разсекретява данни, които ще покажат "шокиращи уязвимости в изборната инфраструктура". Но много от документите показват обратното или изобщо не са свързани с изборната инфраструктура в САЩ. Един от документите на ЦРУ, изготвен миналия месец, се отнася до изборите във Венецуела, а не в САЩ.

Друг документ гласи: "Оценяваме, че системите за преброяване на гласове биха били трудни за манипулиране в достатъчно широк мащаб, за да се компрометират резултатите."

Трети документ — също на ЦРУ — описва усилия на китайски шпиони, насочени срещу кампанията на Байдън и отбелязва, че Пекин "в момента не възнамерява тайно да се намесва, за да повлияе на резултата от изборите", макар че може да реши да го направи по-късно.

"Шокиращите "разкрития" на Тръмп за Китай са напълно фалшиви", заяви сенаторът демократ Марк Уорнър, заместник-председател на сенатската комисия по разузнаване. "Фактът е, че нашите разузнавателни агенции единодушно се съгласиха, че Китай дори не е опитал да промени нито един глас през 2020 г."

По-рано вчера демократи от комисията по разузнаване в Камарата изпратиха писмо до временно изпълняващия длъжността директор на националното разузнаване Бил Пулт, както и до ръководителите на ФБР, ЦРУ и АНС, предупреждавайки ги да не позволяват на Тръмп да използва разузнаването, "за да подкрепя неверни твърдения за изборната сигурност".

Две от трите големи американски телевизии и Си Ен Ен решиха да не излъчват обръщението в праймтайм на основните си канали — отклонение от практиката да се излъчват важни национални обръщения.

От завръщането си в Белия дом през януари 2025 г. Тръмп се стреми да разшири федералната власт върху администрирането на изборите, което по Конституция е в правомощията на щатите.

През последните месеци той оказва натиск върху републиканците в Сената да придвижат закон, който би изисквал снимка за идентификация при гласуване и доказателство за гражданство при регистрация, както и задължително споделяне на избирателни данни между щатите и федералното правителство. Демократите и защитниците на избирателните права твърдят, че измамите са изключително редки и че законът би потиснал легитимни гласове.

Някои републикански лидери призоваха Тръмп да се съсредоточи върху въпроси, които са най-важни за американците — включително високите разходи за живот — вместо да се връща към изборите от 2020 г.

Републиканците се сблъскват с политически трудности преди изборите в средата на мандата. Рейтингът на Тръмп е нисък, а избирателите са силно разочаровани от войната с Иран и високите енергийни цени.

Демократите трябва да спечелят само три места, за да вземат мнозинство в Камарата на представителите. В Сената задачата им е по-трудна, тъй като ключови надпревари се водят в щати, клонящи към републиканците.