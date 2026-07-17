Иран опроверга твърденията на Тръмп, че е освободил американски затворник

"Никаква американска затворничка не е била освобождавана от нашите затвори или е разменяна със САЩ." Това съобщиха иранската съдебна система, цитирани от Ройтерс. Така опровергаха твърденията на американския президент Доналд Тръмп, който съобщи, че американска гражданка, задържана при управлението на предшественика му Джо Байдън, е била освободена от затвора в Иран, пише БТА.

Проверката ѝ показва, че няма осъдена американска затворничка, обвинена в шпионаж в полза на САЩ, отговаряща на описанието на Тръмп, или какъвто и да било друг задържан американски гражданин не е бил освобождаван от иранските затвори или разменян.