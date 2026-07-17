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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23237394 www.24chasa.bg

Американската армия задържа кораб в Оманския залив

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Оманския залив Снимка: Google карти

Американската армия е задържала кораб в Оманския залив снощи заради възстановената тази седмица блокада на иранските пристанища, предаде Франс прес.

Американските сили са извършили проверки на борда на танкера "Вън Яо", пише Централното командване на САЩ за Близкия изток в профила си в Екс, публикувайки снимки от операцията.

"До този момент американските сили са пренасочили три търговски кораба, опитващи се да пробият блокадата, неутрализирали са един, който не се е подчинил, и са задържали друг, за да се уверят в пълното спазване" на блокадата на иранските пристанища, възстановена от вторник, уточнява командването.

Предния ден американската армия беше съобщила, че е неутрализирала празен петролен танкер, който се е опитвал да пробие блокадата, като е стреляла по комина му.

Доналд Тръмп вече беше наложил блокада на иранските пристанища от 13 април до 18 юни. През този период беше американската армия е неутрализирала девет кораба и е пренасочила над 140, според нейни данни.

Оманския залив Снимка: Google карти

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