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Катар предупреди населението да потърси укритие, ирански ракети се насочват към страната

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Катар предупреди населението да потърси укритие, ирански ракети се насочват към страната СНИМКА: Пиксабей

Рано тази сутрин Катар предупреди населението да потърси укритие, след като масиран залп от ирански ракети беше насочен към страната, предаде Асошиейтед прес.

Очевидци съобщават за чути експлозии, докато противовъздушната отбрана е изстрелвала ракети за прехващане на нападението.

По-рано Иран удари Бахрейн и Кувейт в отговор на американски въздушни удари, които през нощта са поразили мостове в Ислямската република, пише БТА.

Катар е ключов посредник заедно с Пакистан в опитите да се постигне край на войната с Иран. Но преговорите се провалиха заради иранския контрол върху Ормузкия проток.

САЩ разшириха днес кампанията си от въздушни удари срещу Иран, като все по-често поразяват мостове — част от заплахите на президента Доналд Тръмп да започне удари по инфраструктура, за да принуди Техеран да отслаби блокадата си върху Ормузкия проток. Иран отвърна с нови ракетни атаки срещу съюзнически на САЩ държави в Близкия изток и предупреди, че нападенията му ще ескалират.

Временният прекратяване на огъня, договорено миналия месец, се е разпаднало, а регионът преживява дни на взаимни удари между САЩ и Иран, докато двете страни се борят за контрол над протока. Ирански представители твърдят, че американските удари са убили над 35 души и са ранили повече от 300, като има нови жертви при ударите днес.

Катар предупреди населението да потърси укритие, ирански ракети се насочват към страната СНИМКА: Пиксабей

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