Великобритания изпраща още 400 войници в Естония за укрепване на отбраната на НАТО

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Великобритания засилва военното си присъствие в Естония с още 400 войници в отговор на нарастващото напрежение по източния фланг на НАТО. От април догодина британският контингент в балтийската държава ще нарасне от 800 на 1200 военнослужещи, предаде Пи Ей медиа/ДПА.

Увеличаването на силите е част от ново отбранително споразумение между Лондон и Талин, чиято цел е да укрепи отбраната на НАТО. „Укрепваме присъствието си в Естония, за да защитим територията на НАТО и да възпрем руската агресия", заяви британският министър на отбраната Дан Джарвис, пише БТА.

Споразумението, подписано от Джарвис и естонския му колега Хано Певкур в Талин вчера, предвижда британските сили да преминат от бронирана бойна група към по-мобилна противотанкова формация. Тя ще бъде оборудвана с по-мобилни превозни средства, модерни оръжия и високотехнологични дронове, проектирани специално за условията в Естония.

Джарвис заяви, че споразумението "отразява реалностите на съвременната война и показва как модернизираме нашите сили, за да посрещнем заплахите, пред които сме изправени".

Освен по-голяма мобилност и нови технологии, новата формация ще разполага с британско оборудване и боеприпаси, които вече се придвижват към позиции в Естония.

Певкур заяви, че предварителното разполагане на запасите ще позволи на британските войници "значително по-бърза реакция при кризисна ситуация". Двете страни са се договорили и за по-тясно сътрудничество в областта на новите военни технологии.

Британски войници са разположени в Естония от 2016 г. в рамките на операция Cabrit като част от британските ангажименти в рамките на НАТО.

Певкур добави, че се очаква доставките на американско оръжие за Естония, които временно бяха спрени заради войната с Иран, да пристигнат в балтийската държава през следващите месеци, предаде Ройтерс. Агенцията съобщи през април, позовавайки се на източници, че американски представители са предупредили европейските си партньори за вероятни забавяния на вече договорени доставки, тъй като войната с Иран изчерпва наличните запаси.

Президентът на Естония Алар Карис заяви в края на април, че страната е била уведомена за забавяне, свързано със системите ХАЙМАРС.

"В момента се уточняват логистичните детайли — кога ще бъде възможно да изпратим самолет, който да ги вземе", заяви Певкур.

Макар повечето договорени доставки вече да се очаква да бъдат изпълнени, американските ракети ATACMS все още са в изчакване, тъй като са тясно свързани с операциите на САЩ в Иран, уточни министърът.