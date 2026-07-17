Си Цзинпин: Трябва да гарантираме, че ИИ винаги ще е под човешки контрол

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"Развитието на изкуствения интелект не трябва да бъде дело само на една държава, а симфония на международното сътрудничество. Трябва да създадем закони и регулации, както и системи за технологичен мониторинг, ранно предупреждение и спешна реакция, за да гарантираме, че ИИ винаги остава под човешки контрол."

С тези думи китайският президент Си Цзинпин откри церемонията на Световната конференция за изкуствен интелект (СКИИ) 2026 и Срещата на високо равнище за глобално управление на ИИ, провеждащи се днес в Шанхай, предадоха Синхуа и Франс прес.

В речта си той обяви още и създаването на Световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект, пише БТА.

Китайските стартъпи като Moonshot AI, MiniMax и Z.ai все по-успешно конкурират американските си съперници, привличайки глобални потребители с по-ниски разходи и бързо внедряване, припомня АФП. Но регулацията се превръща в ключов въпрос заради рисковете: дезинформация, кибератаки, алгоритмични пристрастия, военни приложения и злоупотреби от хакери или терористични групи.

Това е първото участие на Си Цзинпин в конференцията в Шанхай, което подчертава стратегическото значение на сектора за Пекин.

Китайският президент призова държавите да се противопоставят на "поставянето на сигурността на една държава над тази на останалите", намеквайки за ограниченията на САЩ и ЕС върху китайския технологичен внос.

По думите на По Чжао, основател на Hello China Tech, САЩ запазват "явно предимство" при усъвършенстваните чипове, изчислителната инфраструктура и най-скъпите модели. Но Китай е "най-близкият конкурент", със силни страни като open‑source модели, оптимизация на разходите, бързо внедряване, роботика и интеграция на ИИ в производството. Според него СКИИ е "най-важното годишно събитие за разбирането на тенденциите в китайската ИИ индустрия", макар че все още не е "универсалната световна технологична витрина".

Конференцията събира над 1 100 компании и представя около 3 000 продукта и технологии.

В духа на сътрудничеството външният министър на Китай Ван И и представители на 29 държави, включително Русия, подписаха споразумение за създаване на междуправителствена група за сътрудничество в областта на ИИ.

Новата Световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект, със седалище в Шанхай, ще насърчава консултации и сътрудничество за "разумно и подредено" развитие на ИИ, съобщават държавни медии.

Китай се обяви против "всякакви форми на идеологическо разделение и технологични блокади". Пекин заяви, че цели "отворени обменни процеси" и "постигане на консенсус", така че технологичният напредък да стане „истински двигател на развитие и просперитет за човечеството“.

ИИ се превърна в стълб на китайската индустриална политика, подкрепен от силна политическа воля и огромни инвестиции за изграждане на суверенна екосистема — от чипове до масови приложения. Миналата година китайският пазар на ИИ надхвърли 1,2 трилиона юана (155 млрд. евро), с очакван растеж над 30% през 2026 г. Китай имаше над 6 000 активни ИИ компании през 2025 г.