Арестуваха двама мъже за серия кражби от автомобили край плажове в Халкидики

Гръцката полиция задържа двама мъже, заподозрени в извършването на серия кражби от автомобили на туристи, паркирани в близост до плажове в Халкидики и района на Ставрос, община Волви, край Солун.

Според разследването престъпленията са извършени в периода 26 юни - 14 юли 2026 г. Заподозрените са набелязвали автомобили на туристи, оставени на паркинги край плажа, и са се възползвали от отсъствието на собствениците, докато те са били на море.

До момента полицията е установила осем кражби, шест от които са извършени в различни курорти на Халкидики. От автомобилите са откраднати около 2 000 евро в брой и лични вещи на обща стойност над 11 600 евро. Други два случая са регистрирани в района на плажа край Ставрос, откъдето са отнети още 250 евро и лични вещи.

Срещу задържаните е образувано досъдебно производство за участие в престъпна група, квалифицирани кражби и повреждане на чуждо имущество. Те са изправени пред прокуратурата в Халкидики, а разследването продължава, тъй като се проверява евентуалната им съпричастност към други подобни престъпления.

От полицията напомнят, че паркингите край популярните плажове често се превръщат в мишена за крадци, които наблюдават къде шофьорите оставят ценностите си, преди да отидат на плажа.

Властите съветват туристите да не оставят в автомобилите пари, документи, мобилни телефони, чанти и други ценни вещи, дори когато са прибрани в багажника или под седалките. Препоръчва се автомобилите да бъдат паркирани на оживени и добре осветени места, а при установяване на взлом да не се докосва нищо в автомобила до пристигането на полицията.