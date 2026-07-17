Новият президент на Колумбия иска да премести посолството в Израел от Тел Авив в Йерусалим

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новоизбраният президент на Колумбия Абелардо де ла Есприеля иска да премести посолството на страната в Израел от Тел Авив в Йерусалим, предаде Франс прес, като цитира неговата пресслужба.

Левият досегашен президент Густаво Петро прекъсна отношенията с Израел през 2024 г. в знак на протест срещу войната в ивицата Газа. Той беше спрял износа на въглища за Израел и покупките на оръжие. Дотогава Израел беше ключов партньор в сферата на сигурността.

Де ла Есприеля, който встъпва в длъжност на 7 август, възнамерява да възстанови дипломатическите отношения още в първия ден от мандата си. Израел анексира източната част на Йерусалим през 1967 г., след което обяви целия град за своя "неделима столица". Международната общност не е признала анексията и разглежда Източен Йерусалим, който е с преобладаващо палестинско население, като окупирана територия.

Почти всички държави, които имат дипломатическо представителство в Израел, държат посолствата си в Тел Авив. По време на първия си мандат през декември 2017 г. американският президент Доналд Тръмп нареди преместването на американската дипломатическа мисия от Тел Авив в Йерусалим, признат от САЩ като столица на Израел — ход, който наруши дългогодишната международна неутралност, пише БТА.

В комюникето на бъдещото колумбийско правителство се посочва, че се работи по "отварянето на посолството на Колумбия в Йерусалим, столицата на Израел".

"Историческите отношения, които правителството на Петро едностранно прекъсна, ще бъдат отново укрепени", според същия източник.

"Ти, Абелардо, се превръщаш (…) в съучастник в геноцид и твоите сътрудници се омърсяват с кръвта на невинни", отвърна Петро в Екс.

В сряда бъдещият външен министър на Колумбия, Омар Була, назначен от новоизбрания президент, се срещна във Вашингтон с израелския си колега Гидеон Саар.

Двамата договориха "пътна карта" за възстановяване на дипломатическите отношения и премахване на визите, според същото комюнике. Документът уточнява също, че Колумбия ще оттегли подкрепата си за жалбата на южноафриканските власти пред Международния съд, обвиняваща Израел в извършването на предполагаем геноцид в ивицата Газа.