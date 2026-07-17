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Еленовата луна ще изгрее над Гърция на 29 юли

Бойка Атанасова, Атина

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Пълнолуние СНИМКА: Пиксабей

На 29 юли небето над Гърция ще бъде озарено от юлското пълнолуние, известно още като „Еленовата луна". Астрономическата фаза на пълнолунието настъпва в 17:35 часа, но Луната ще стане видима след залез слънце, когато ще изгрее над източния хоризонт.

Според астрономите най-подходящото време за наблюдение е непосредствено след изгрева, когато тя изглежда по-голяма и придобива характерните жълто-оранжеви оттенъци. Това се дължи на т.нар. „лунна илюзия" - оптичен ефект, при който Луната изглежда по-едра, когато се намира близо до хоризонта.

За най-добра видимост се препоръчват места с открит изглед на изток – крайбрежни зони, плажове, хълмове и панорамни площадки. Пълнолунието може да бъде наблюдавано с просто око, без необходимост от специална техника.

Името „Еленова луна" произлиза от северноамериканската традиция и е свързано с периода, когато на младите мъжки елени започват да израстват новите рога.

Според астрономическите данни юлското пълнолуние няма да бъде суперлуние, тъй като Луната ще се намира на приблизително 401 000 километра от Земята. Въпреки това явлението обещава впечатляваща гледка за любителите на нощното небе.

Пълнолуние СНИМКА: Пиксабей

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