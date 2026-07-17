Турските власти заловиха 89 мигранти край Измир

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Турската брегова охрана е заловила 89 мигранти, включително едно дете, при две отделни операции край Измир през нощта, предаде ТРТ Хабер.

В района на Сеферихисар са открити 61 мигранти, а двама души са арестувани по подозрение, че са участвали в трафик на хора. При друга операция край Мендерес е спряна надуваема лодка с 28 мигранти, опитвали да достигнат турското крайбрежие.

При двата случая на място са изпратени екипи на бреговата охрана, които са предали мигрантите на местните миграционни власти със съдействието на турската жандармерия, пише БТА.