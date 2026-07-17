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Макрон: Германия и Франция отново се сближават

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Президентът Еманюел Макрон Снимка: СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

Френският президент Еманюел Макрон, който е на посещение в Германия, заяви вчера, че Франция и Германия отново се сближават, предаде ДПА.

Макрон каза това още преди началото на френско-германското междуправителствено заседание край Кьолн. Френският лидер изрази желанието си да бъде придаден нов импулс на сътрудничеството с Германия и да бъде внесен унисон с Берлин по ключовите международни въпроси.

Всъщност френско-германските отношения минават през турбулентен период заради провала на проекта за съвместен изтребител.

Макрон обаче обясни, че сътрудничеството между двете страни трябва да бъде разширено. Междуправителственото заседание има за цел да придаде нов импулс и нова енергия на двустранните отношения, изтъкна френският държавен глава.

"Смятам, че мога да кажа, че през последните няколко месеца има истинско сближаване между Франция и Германия по отношение на европейския дневен ред", заяви Еманюел Макрон.

Двете страни възнамеряват да работят за мир и сигурност в Европа, както и за подкрепата за Украйна, да засилят общата си отбрана и индустрия, а също така и да си сътрудничат по перспективни въпроси като изкуствения интелект и енергийния преход, каза френският президент.

Макрон изрази удоволствието си от факта, че посещава Германия заедно с членовете френското правителство "в момент, белязан от ново стратегическо начало за Европа, което означава също консолидиране на германско-френското партньорство".

Президентът Еманюел Макрон

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