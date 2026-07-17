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Турция иска доживотен затвор за 14 души, обвинени за стрелбата пред израелското консулство в Истанбул

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Турция иска доживотен затвор за 14 души, обвинени в стрелбата пред израелското консулство в Истанбул СНИМКА: Пиксабей

Турски прокурори са поискали доживотен затвор при утежнени обстоятелства и до 37 допълнителни години затвор за 14 души, обвинени в участие в стрелбата пред Генералното консулство на Израел в истанбулския район Бешикташ през април, съобщи сайтът „Економим“. 

Според обвинителния акт, публикуван вчера от Главната прокуратура на Истанбул, на лицата са повдигнати обвинения в опит за убийство, опит за сваляне на конституционния ред, членство във въоръжена терористична организация и незаконно притежание на огнестрелни оръжия и боеприпаси. Във връзка с тези обвинения прокурорите са поискали доживотен затвор и допълнителни присъди от 19 до 37 години затвор за всеки от обвиняемите.

На 7 април трима въоръжени нападатели откриха огън по полицейски служители, разположени пред сградата, в която се помещава Генералното консулство на Държавата Израел в Истанбул. При разразилата се престрелка един от нападателите бе убит, а другите двама бяха ранени и заловени. При инцидента пострадаха и двама полицаи, пише БТА.

Първоначално турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифчи описа убития нападател като човек, свързан с групировка, която „експлоатира религията“, а по-късно турските медии свързаха нападателите с терористичната организация „Ислямска държава“. В първите дни след стрелбата турската полицията задържа близо 200 предполагаеми членове на „Ислямска държава“ и десетки заподозрени във връзка със случая. 

Турция иска доживотен затвор за 14 души, обвинени в стрелбата пред израелското консулство в Истанбул СНИМКА: Пиксабей

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