Хегсет публикува снимка от разрушаването на кула в Чабахар след ударите

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Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет публикува снимка на рухнала наблюдателна кула в иранското пристанище Чабахар след поредица от американски въздушни удари, докато американските сили разшириха операцията си срещу Иран за шеста поредна нощ. Засилените атаки засегнаха и мостове в южен Иран, което доведе до нови ирански удари срещу съюзници на САЩ в района на Персийския залив.

Според иранската държавна агенция IRNA наблюдателната кула в пристанище „Шахид Калантари" в Чабахар е била ударена за трети път при американска атака рано в събота и е напълно разрушена, сочат наблюденията на репортер на агенцията от мястото на събитието. Хегсет публикува кадри от разрушаването на кула в Чабахар след ударите СНИМКА: X/@PeteHegseth

При експлозията няма загинали или ранени благодарение на предварително въведените мерки за управление на кризи и гражданска защита. По данни на агенцията именно тези мерки са предотвратили човешки жертви въпреки силата на взрива.

Технически и оперативни екипи са пристигнали незабавно на място, за да оценят щетите, да обезопасят района и да проверят кога пристанището може да възобнови работа. Товаро-разтоварните дейности се очаква да бъдат подновени скоро след приключване на проверките за безопасност, пише turkiyetoday.

Хегсет публикува снимката на срутването на кулата като част от усилията на САЩ да демонстрират контрол над стратегическия морски район, "Асошиейтед прес".

Чабахар, разположен на брега на Оманския залив, е ключов търговски маршрут за Афганистан, който няма излаз на море, а развитието на пристанището се осъществява с подкрепата на Индия. Иран определя разрушената кула като съоръжение за наблюдение на търговския морски трафик.

Правителството на провинция Хормозган съобщи, че шест моста в окръг Хамир са били повредени при американски удари през нощта срещу събота.

Сред тях са мостът Гирве по маршрута Бандар Абас – Хамир – Лар; мостът след село Латидан (Калматли); мост по обратния маршрут Бандар Абас – Хамир – Лар; два моста по трасето Кухорестан – Лар; недовършен мост по направлението Бандар Хамир – Кешар – Бандар Абас; мост в село Мару в окръг Хамир.

Американските сили са нанесли удари по множество мостове и населени места в южен и югоизточен Иран.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че е приключило „последната голяма вълна от удари срещу Иран" в 21:40 ч. източноамериканско време в събота.

„Американски сили, включително изтребители, безпилотни летателни апарати и военни кораби, използваха високоточни боеприпаси срещу десетки ирански военни цели, сред които крайбрежни системи за наблюдение, обекти за противовъздушна отбрана, военна логистична инфраструктура и морски способности. Това беше шестата поредна нощ на американски удари срещу Иран", се казва в изявлението.

От CENTCOM допълват, че продължават да отслабват военните способности на Иран и да държат Техеран отговорен за последните атаки срещу търговското корабоплаване, съгласно разпореждането на президента.

Командването съобщи още, че над 50 000 американски военнослужещи в момента са разположени в Близкия изток и остават „бдителни, готови за действие и с висока бойна готовност".

Белият дом: Ударите са заради нарушено споразумение

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че въздушните удари са били предприети в отговор на нарушаването от страна на Иран на подписания със САЩ меморандум за разбирателство.

„По-конкретно, в подписания меморандум беше записано, че Иран няма да открива огън по търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток. За съжаление те взеха трагичното решение да нарушат това условие", каза тя.

САЩ обявиха в петък, че са възобновили военноморската блокада на кораби, пътуващи към или от ирански пристанища. Според CENTCOM американските сили са отклонили три търговски кораба, опитали се да преминат блокадата, обездвижили са един съд, който не е изпълнил разпорежданията, и са извършили проверка на друг кораб, за да гарантират спазването на ограниченията.

В телевизионно обръщение президентът Доналд Тръмп заяви, че военната кампания се развива успешно.

„Постигаме големи успехи и в Иран и много скоро ще видите резултатите от тези усилия", каза той.

Временното примирие, договорено миналия месец, вече е прекратено. Регионът отново е обхванат от размяна на удари между САЩ и Иран в борба за контрол над Ормузкия проток – стратегически морски път, който Иран практически затвори за корабоплаване, след като САЩ и Израел започнаха военната си операция на 28 февруари. Това доведе до рязко покачване на цените на петрола и даде на Техеран значително предимство в преговорите.