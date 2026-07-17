"Старшип“ отново не излетя, част от двигателите не запалиха

Тестовият полет на ракетата „Старшип“ (Starship) на компанията „СпейсЕкс“ (SpaceX) беше отменен малко преди изстрелването си, съобщиха световните агенции.

Около секунда преди планирания старт на мегаракетата „Старшип“ част от двигателите не успяха да се запалят. Това предизвика прекратяване на изстрелването на фона на гъсти облаци от дим и пара, уточни АП.

Основателят и главен изпълнителен директор на компанията Илон Мъск заяви, че два от двигателите ще бъдат подменени, „за да сме сигурни в успешния полет“ на „Старшип“. Това ще бъде 13-ят полет за мегаракетата, която със своите 124 метра височина и 33 основни двигатели е най-голямата и най-мощна ракета в света, отбелязва БТА.

Излъчването на живо на изстрелването на „СпейсЕкс“ показа началото на запалването на двигателите три секунди преди планираното отделяне от земята, заснето от дрон високо над площадката. Въпреки че компанията не даде подробности, данните на екрана показаха, че четири двигателя не са проработили, при което останалите 29 двигателя веднага се изключиха и задържаха ракетата на площадката, уточнява АП. Това беше първият път, в който такъв мощен модел на „Старшип“ бе спрян в последната секунда.

Екипът по изстрелването незабавно започна да източва горивото от ракетата.

„Най-вероятното време за изстрелване е в началото на следващата седмица“, написа Мъск в платформата „Екс".

Всичко се развиваше в полза на „СпейсЕкс“ до момента на частичното запалване на двигателите, като дори времето беше идеално. В крайна сметка автоматичната система за изстрелване на ракетата сработи по план, като прекрати процеса. Недостатъчният брой работещи двигатели можеше да обрече изстрелването на неуспех. Някои от по-ранните полети на „Старшип“ завършиха с експлозивни огнени кълба, припомня АП.

Двадесет от най-новите и най-модерни спътници „Старлинк“ (Starlink) на „СпейсЕкс“ бяха на борда на „Старшип“ за извеждане по време на планирания едночасов полет от Старбейс (Starbase) – центъра на компанията близо до границата между Тексас и Мексико. Те трябваше да се опитат да установят комуникация с вече намиращите се в орбита „Старлинк“, докато същевременно правят снимки на топлинния щит на „Старшип“.

НАСА разчита на „Старшип“ за кацането на своите астронавти на Луната през следващите няколко години. Космическата агенция нае „СпейсЕкс“ и компанията на Джеф Безос „Блу Ориджин“ (Blue Origin) да конструират и експлоатират лунните апарати, които ще върнат човечеството на лунната повърхност след отсъствие от повече от половин век.

И двете компании трябва да подготвят своите лунни модули – „Старшип“ и „Блу Мун“ (Blue Moon) – за полет до следващата година, така че новоназначеният екипаж на „Артемида 3“ (Artemis III) да може да тренира скачването на своята капсула с тях в орбита около Земята. Следващата мисия след това – „Артемида 4“ (Artemis IV), планирана не по-рано от 2028 г. – ще използва един от тези лунни апарати, за да отведе двама астронавти до южния полярен регион на Луната.