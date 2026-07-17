"Нетфликс" разочарова Уолстрийт, акциите поевтиняха с близо 9%

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Нетфликс" представи по-слаба от очакваната прогноза за финансовите си резултати през третото тримесечие, което предизвика рязък спад на акциите на компанията в извънборсовата търговия, съобщи Ройтерс.

Компанията прогнозира приходи от 12,86 млрд. долара и разводнена печалба от 82 цента на акция за периода юли – септември. Пазарните очаквания, според данни на LSEG, бяха за приходи от 13 млрд. долара и печалба от 84 цента на акция.

След публикуването на отчета акциите на „Нетфликс“ поевтиняха до 67,99 долара.

След години на бързо увеличаване на абонатите стрийминг компанията търси нови източници на растеж чрез рекламния си бизнес, събитията на живо и видеоигрите. Акциите ѝ загубиха около една пета от стойността си от началото на годината, тъй като инвеститорите оценяват възможностите за поддържане на досегашните темпове на растеж.

„Прогнозата за третото тримесечие вероятно отразява комбинация от предпазливост на ръководството и естествено забавяне при по-зрял бизнес, а не внезапно влошаване на дейността“, коментира анализаторът от „Пи Пи Форсайт“ (PP Foresight) Паоло Пескаторе.

По думите му резултатите потвърждават, че „Нетфликс“ остава силна компания, но навлиза в по-стабилна фаза на развитие, в която има по-малко пространство за разминаване с високите очаквания на инвеститорите.

„Нетфликс“ съобщи също, че от януари 2027 г. ще публикува данните за часовете гледане веднъж годишно вместо два пъти, за да насочи вниманието към основните финансови показатели – приходите и оперативната печалба. От 2025 г. компанията вече не публикува тримесечни данни за броя на абонатите.

За второто тримесечие приходите и печалбата на акция са били приблизително в съответствие с прогнозите на анализаторите. Печалбата е достигнала 80 цента на акция, а приходите – 12,56 млрд. долара.

„Финансовите ни резултати остават стабилни и сме напът да постигнем целите си за годината“, посочи компанията в писмо до акционерите.

През отчетния период сред най-гледаните продукции са били криминалната драма „Ще те открия“ (I Will Find You) и анимационният филм „Разменени“ (Swapped).

„Нетфликс“ е изправена пред засилваща се конкуренция както от традиционни медийни компании като „Уолт Дисни“ (Walt Disney), така и от видеоплатформи като „Ютюб“ (YouTube) и приложения за мобилни устройства като „ТикТок“ (TikTok).

През април компанията съобщи, че има над 325 милиона плащащи абонати и все още вижда възможности за разширяване на потребителската база.

„Нетфликс“ продължава да развива рекламните си услуги и бизнеса с видеоигри, които все още са в начален етап. Компанията потвърди прогнозата си приходите от реклама да достигнат 3 млрд. долара до края на годината.

Ръководството разчита и на по-широка програма от събития на живо, включително съдържание, свързано с Националната футболна лига на САЩ (NFL), за да привлече повече рекламодатели.

Съизпълнителният директор Грег Питърс заяви, че компанията обсъжда възможността за въвеждане на безплатен план с реклами на някои пазари, но към момента няма краткосрочни планове за неговото пускане.

Общият брой часове гледане в платформата е нараснал с 2 на сто през първата половина на годината спрямо 1,5 на сто година по-рано.

Компанията посочи, че използването на генеративен изкуствен интелект в продукционния процес се увеличава и вече е приложено при около 300 заглавия, главно в постпродукцията.