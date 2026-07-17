Иран отвърна на САЩ, удари бивша американска база в Сирия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) заяви в събота, че е нанесъл удар по бивш команден център на американските сили за специални операции в района на Ал Танф в Сирия. По думите на Техеран атаката е ответна мярка за убийството на ирански военнослужещи в Ирaншахр.

Това се случва на фона на шестата поредна нощ на американски въздушни удари срещу Иран, докато Техеран отвърна с атаки срещу съюзници на САЩ в района на Персийския залив.

Американските военни обявиха още през февруари, че са приключили изтеглянето си от базата Ал Танф, а сирийските власти съобщиха, че вече са поели контрола над изоставения обект.

Според изявление, разпространено от агенция Tasnim, аерокосмическите сили на IRGC са унищожили радарна система и няколко хеликоптера за специални операции, като са убили „голям брой престъпни американски военнослужещи". Иранските власти определиха операцията като възмездие за смъртта на свои „героично загинали войници" при нападение предишната вечер в Ирaншахр. Американските сили са нанесли удари по множество мостове и населени места в южен и югоизточен Иран СНИМКА: Ройтерс

Президентът на Сирия Ахмад ал Шараа заяви още през март по време на събитие на Chatham House в Лондон, че страната му възнамерява да остане извън регионалния конфликт, „освен ако Сирия не бъде атакувана от някоя от страните", пише turkiyetoday.

IRGC също така заяви, че Иран запазва пълен контрол над Ормузкия проток и че няма да бъде изнасян петрол или природен газ през стратегическия воден път, докато американските атаки продължават.

Шеста поредна нощ на американски удари

Междувременно американските военни съобщиха, че са извършили нова серия удари срещу Иран с цел „допълнително отслабване на иранските военни способности", включително по остров Кешм и района около Бандар Абас, където се намират най-голямото иранско пристанище и ключови военноморски бази и съоръжения на IRGC.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви, че американски изтребители, безпилотни летателни апарати и военни кораби са използвали високоточни боеприпаси срещу десетки военни цели, сред които крайбрежни системи за наблюдение, позиции на противовъздушната отбрана, логистична инфраструктура и морски военни обекти. Американските сили са нанесли удари по множество мостове и населени места в южен и югоизточен Иран СНИМКА: Ройтерс

Ирански медии съобщиха, че при последната вълна от американски атаки са били ударени пет моста, железопътната гара в крайбрежния град Бандар Хамир и летището в Ирaншахр в югоизточен Иран.

Агенция Fars съобщи, че при ударите по мостове в Бандар Хамир са загинали седем души.

Говорителят на иранското правителство Фатеме Мохаджерани заяви, че подновените американски атаки са отнели живота на най-малко 30 души в Иран от миналата седмица насам.

Иран нанесе удари срещу съюзници на САЩ в Персийския залив

Иран съобщи, че е използвал безпилотни летателни апарати срещу Кувейт, насочени към обекти, които държавната телевизия определи като „места за разполагане на американски сили и логистични центрове за тяхната поддръжка". Според Техеран ударите са били „в отговор на престъпленията на високомерния враг и в отмъщение за кръвта на мъчениците на родината".

Това е дванадесетата фаза на операция „Саеге", при която са използвани ударни дронове модел Arash срещу американски логистични центрове в Кувейт.

В отделно изявление държавните медии съобщиха за единадесетата фаза на същата операция, насочена срещу хеликоптери и самолети за морско разузнаване P-8 в авиобаза „Шейх Иса" в Бахрейн.

Иранската армия заяви, че ще реагира „бързо и решително" на атаките срещу градска инфраструктура и цивилни и предупреди, че всяка погрешна преценка относно волята, издръжливостта или бойните способности на Иран ще има „висока цена" за „високомерния враг".

Сирени, прехванати атаки и ранено дете в Катар

Министерството на отбраната на Катар съобщи, че въоръжените сили продължават да прехващат въздушни атаки, насочени срещу страната.

Министерството на вътрешните работи на Катар заяви, че дете е било ранено от падащи отломки след операции по прехващане на въздушни цели. Властите призоваха жителите да останат по домовете си заради високото ниво на заплаха. Американските сили са нанесли удари по множество мостове и населени места в южен и югоизточен Иран СНИМКА: Ройтерс

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн задейства сирените за въздушна тревога и призова гражданите и чуждестранните жители да се отправят към най-близките защитени места, без да уточнява причината за тревогата.

Подобни предупреждения бяха издадени и в Кувейт, където армията съобщи, че системите за противовъздушна отбрана отблъскват вражески ракетни и дронови атаки.

Корабоплаването през Ормузкия проток отново е силно ограничено

Ескалацията на конфликта отново доведе до почти пълно спиране на корабния трафик през Ормузкия проток, което повиши цените на енергийните суровини на световните пазари.

Техеран възобнови блокадата на протока, а Вашингтон от сряда отново наложи морска блокада на иранските пристанища. Според Reuters Иран е дал сигнал, че може да насърчи съюзниците си – хутите в Йемен – да блокират и протока Баб ел Мандеб на входа на Червено море, ако САЩ продължат атаките срещу иранска инфраструктура.

Американските военни съобщиха в петък, че са извършили проверка на кораб в Оманския залив, за да гарантират спазването на блокадата, като три плавателни съда вече са били отклонени от курса си.

Източници на Ройтерс твърдят, че Техеран се стреми да установи контрол върху Ормузкия проток, но засега не желае да стига до действия, които биха провалили меморандума за разбирателство, подписан през юни. Иран планира корабите да преминават по маршрут близо до собственото му крайбрежие и след изтичането на 60-дневния преговорен период да започне да събира такси за преминаване, докато Вашингтон насърчава използването на алтернативен маршрут покрай бреговете на Оман.