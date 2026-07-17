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Унгария разследва връзките на Петер Сиярто с Русия

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Петер Сиярто Снимка: КАДЪР: Екс/@DoctorGerhard

Унгарските власти са започнали официално разследване на близките връзки на бившия външен министър Петер Сиярто с Русия.

Това заяви министър-председателят Петер Мадяр, съобщи „Киев Индипендънт“.

Подробности по разследването не се оповестяват, тъй като то включва класифицирани правителствени материали и документи, свързани с външната политика.

Мадяр каза, че правителството няма да коментира повече, за да не повлияе на разследването, но обеща да публикува цялата информация, която може законно да бъде оповестена, след като бъдат готови първоначалните заключения.

Сиярто беше външен министър в правителството на бившия премиер Виктор Орбан, чието управление беше смятано за най-близко до Русия сред държавите членки на Европейския съюз.

По време на мандата си Сиярто поддържаше тесни връзки с Москва, многократно посещаваше Русия след началото на пълномащабната война в Украйна и последователно се противопоставяше на допълнителни санкции на ЕС срещу Кремъл.

Разследването идва на фона на усилията на правителството на Мадяр да се дистанцира от предишната проруска външна политика на Унгария и да засили отношенията със своите европейски съюзници, предаде БГНЕС

 

Петер Сиярто

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