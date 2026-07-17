ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Няма лимит в направленията за специалист, които ли...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23238096 www.24chasa.bg

Турското разузнаване разсекрети снимка на свой таен агент, работил в България

2844
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Разсекретената информация за турския таен агент Ариф Неджип Каскатъ. Източник: https://www.mit.gov.tr/ozel-koleksiyon-detay_fotograflar_3.html

Турската Национална разузнавателна служба (МИТ) публикува за пръв път във фотоархива си снимка на своя таен агент Ариф Неджип Каскатъ.

Той е работил в България в периода 1931 – 1950 г., предаде Анадолската агенция. Наред със снимката МИТ публикува и кратка автобиография за Каскатъ, в която се посочва, че той е роден в Разград през 1901 г. и е изпълнявал важни задачи за турското разузнаване в България в периода 1931 – 1950 г. 

„Каскатъ, който е бил кореспондент на много истанбулски вестници за Тракия, владеел е много добре български език и е бил известен сред турските си сънародници в България с прякора „Бай Христо“, е бил познат със своя силен характер и патриотизъм през периода, в който е изпълнявал служебните си задължения. Заради български таен агент, за когото се смята, че е работил двойно, през юни 1950 година, докато се е опитвал да премине от българската граница към Одрин, Каскатъ е бил убит при засада на автомобила му“, се посочва още в бележката към снимката, която МИТ публикува, пише БТА.

След публикуването на снимката във фотоархива на МИТ в социалните мрежи също се появиха кратки видеа, разказващи за дейността на Каскатъ като таен агент в България.

Разсекретената информация за турския таен агент Ариф Неджип Каскатъ. Източник: https://www.mit.gov.tr/ozel-koleksiyon-detay_fotograflar_3.html

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание