Марко Рубио: Борбата с тероризма има една слабост - политическия ляв екстремизъм

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Администрацията на американския президент Доналд Тръмп иска страните да си сътрудничат срещу левия екстремизъм, заяви американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от ДПА

"Дори и днес самата идея, че крайнолевият тероризъм може да е сериозна заплаха, се третира като някаква френетична заблуда блуждаене или даже като опасна фашистка конспирация", каза Рубио във Вашингтон, пред представители на 60 страни. И допълни, че борбата с тероризма има една слабост - политическия ляв екстремизъм. "Той обаче съществува, а ние го подценяваме", изтъкна държавният секретар.

Като пример Марко Рубио даде атака срещу електрозахранването в Берлин от крайнолява групировка, оставила десетки хиляди души без ток в продължение на дни, пише БТА.

Рубио призова страните да идентифицират и документират проявите на ляв екстремизъм и да възстановят архитектурата за борба с тероризма, необходима за победа срещу този вид екстремизъм.