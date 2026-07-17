Европол разби голям канал за мигранти, използвали български коли за превоз

Преди дни българските и сръбските власти разбиха друг канал, прекарвал мигрантите от Турция през България към Сърбия и оттам в Западна Европа

Европол разби голяма престъпна група, прекарвала бежанците от района на р. Марица (Еврос), по която минава границата между Гърция и Турция, до Солун, а от там и към други страни от Европейския съюз, съобщи гръцката телевизия Скай.

Групата е била разкрита след многомесечна съвместна операция между Гърция, България, Румъния и Нидерландия с подкрепата на Европол и Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC).

В рамките на координирана акция, проведена едновременно в Солун, Атина, България и Нидерландия, са били задържани седем души – шестима граждани на трети страни (Сирия и Египет) на възраст между 23 и 47 години и една гръцка гражданка на 21 години. При операцията са били претърсени 10 жилища в Солун, Атина и София.

В документите по делото са включени общо 13 души, от които трима вече са в затвора за подобни престъпления, съобщи БТА.

Твърди се, че групата е превозвала незаконно пребиваващи чужденци от гръцко-турската граница до Солун с автомобили, които идвали предимно от България, както и с откраднати в Гърция коли. За шофьори били използвани чужди граждани, които не пребивавали постоянно в Гърция, а идвали специално да извършат курса с цел да се затрудни откриването им и установяването на връзката им с ръководните членове на групата.

В Солун мигрантите били настанявани в различни апартаменти, след което били укривани в товарни автомобили, за да продължат към други европейски страни.

Както съобщава гръцката полиция, членовете на групата са получавали между 2000 и 6500 евро от всеки мигрант. Установено е, че от февруари 2026 г. до сега организацията е извършила поне 12 курса и е придобила незаконна печалба от над 300 хиляди евро.

В четвъртък Европол съобщи за друг разбит канал при съвместна операция на българските и сръбските власти.

Операцията е проведена след продължило разследване на мрежа, за която се предполага, че е организирала незаконното преминаване на голям брой мигранти от Турция през България и Сърбия към държави от Западна Европа. По данни на Европол престъпната група е била активна най-малко от 2025 г., като само в периода януари – юли 2026 г. е участвала в канал за превеждане на мигранти през региона.

Според информацията на Европол основните членове на мрежата са сръбски граждани от района на Пирот. Групата е била специализирана в организирането на маршрути за мигранти, предимно граждани на Афганистан.

Схемата е започвала с транспортиране на мигрантите от Турция през България. След преминаването им през българска територия те били отвеждани до района на зелената граница между България и Сърбия. Оттам мигрантите преминавали пеша по предварително определени маршрути, използвайки GPS координати, до места, където били посрещани от членове на престъпната мрежа.

След това каналджиите организирали временното им настаняване и последващото им придвижване през Сърбия към Западна Европа.