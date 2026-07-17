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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23238458 www.24chasa.bg

Яхтата на Путин пусна котва край Бодрум

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Бодрум СНИМКА: Pixabay

71-метровата яхта "Виктория",  за която се смята, че се ползва от руския президент Владимир Путин и неговото семейство, от края на юни се намира в близост до турския курорт Бодрум, съобщава сайтът „Хаберденизде".  „Виктория" е оценявана на стойност от 50 милиона долара и е собственост на компании, свързани с близкия до Путин руски милиардер Генадий Тимченко.

Струпване на луксозни яхти, собственост на руски милиардери, има край луксозния курорт, съобщават турските сайтове „Хаберденизде" и „Юнан Постасъ".

По информация на „Юнан Постасъ" в момента в пристанището на Бодрум и по-широкия район около курорта котва са пуснали луксозните яхти „Реа", която е собственост на руския милиардер Роман Абрамович, и „Дженезис", която е собственост на основателя на руския петролен гигант „Лукойл" Вагит Алекперов. В периметър от 150 километра от Бодрум в Егейско море се намирали още и яхтите „Ромеа", която е собственост на руския милиардер Александър Несис, „Алтеър" на руския милиардер Олег Дерипаска, „Предатър" на Искандар Махмудов, както и яхтите „Серенити" и „Юнити", които са собственост на президента на руската държавна банка „ВТБ Банк" Андрей Костин.

Бодрум СНИМКА: Pixabay

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