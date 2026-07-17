Яхтата на Путин пусна котва край Бодрум

71-метровата яхта "Виктория", за която се смята, че се ползва от руския президент Владимир Путин и неговото семейство, от края на юни се намира в близост до турския курорт Бодрум, съобщава сайтът „Хаберденизде". „Виктория" е оценявана на стойност от 50 милиона долара и е собственост на компании, свързани с близкия до Путин руски милиардер Генадий Тимченко.
Струпване на луксозни яхти, собственост на руски милиардери, има край луксозния курорт, съобщават турските сайтове „Хаберденизде" и „Юнан Постасъ".
По информация на „Юнан Постасъ" в момента в пристанището на Бодрум и по-широкия район около курорта котва са пуснали луксозните яхти „Реа", която е собственост на руския милиардер Роман Абрамович, и „Дженезис", която е собственост на основателя на руския петролен гигант „Лукойл" Вагит Алекперов. В периметър от 150 километра от Бодрум в Егейско море се намирали още и яхтите „Ромеа", която е собственост на руския милиардер Александър Несис, „Алтеър" на руския милиардер Олег Дерипаска, „Предатър" на Искандар Махмудов, както и яхтите „Серенити" и „Юнити", които са собственост на президента на руската държавна банка „ВТБ Банк" Андрей Костин.
Second ultra-luxury Putin's yacht heads to Turkey in just one week— Visegrád 24 (@visegrad24) June 30, 2026
According to MarineTraffic, the 71-meter superyacht Victoria left the coast of Krasnodar Krai on Friday and set course for Turkey.
Yesterday, journalists spotted a convoy of three Russian ships off Denmark’s… https://t.co/Mz94BbgzJi pic.twitter.com/vQ7QmHdjJI