Рекордна глоба на Google налива 4,6 млрд. евро в хазната на ЕС

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Санкцията, наложена на Google през 2018 г. и представляваща най-голямата еднократна глоба в историята на Европейския съюз (ЕС), ще помогне за покриването на част от финансовите нужди на държавите членки през 2026 г., потвърди представител на Европейската комисия пред "Политико".

Бюджетът на ЕС, който се формира основно от вноските на държавите членки, финансира основните политики на Съюза, включително субсидиите за земеделските производители и средствата за по-слабо развитите региони. Приходите на Комисията, сред които са глобите и митата, автоматично постъпват в общата европейска хазна.

Средствата от плащането на Google ще помогнат за покриването на непосредствените финансови нужди в момент, когато държавите членки водят напрегнати преговори за следващата седемгодишна финансова рамка, която трябва да започне през 2028 г.

След години съдебни спорове Google по-рано този месец изплати глобата, която представлява над 2% от общия бюджет на ЕС за 2026 г.

Европейската комисия наложи санкцията, която заедно с начислените лихви възлиза на 4,6 млрд. евро, през 2018 г., в разгара на усилията на тогавашния европейски комисар по конкуренцията Маргрете Вестагер срещу американските технологични гиганти.

Компанията беше наказана за нарушаване на правилата за конкуренцията чрез налагане на ограничения върху производителите на смартфони, използващи операционната система Android.

По-рано този месец Съдът на Европейския съюз потвърди окончателно решението, след като Google оспори санкцията, което отвори пътя за изплащането ѝ.

Мерките на ЕС срещу американските технологични компании, които предизвикаха многократни заплахи за ответни действия от президента на САЩ Доналд Тръмп, ще донесат известно облекчение за европейските правителства, изпитващи бюджетни затруднения.

Въпреки това приходите няма да улеснят трудните преговори по следващия бюджетен период за 2028–2034 г.

За финансирането на бъдещия бюджет на ЕС, оценяван на около 2 трилиона евро, Франция настоява за въвеждане на данък върху американските дигитални гиганти, включително Google. Идеята обаче среща съпротива от Германия и други държави.

В рамките на годишната бюджетна процедура правителствата на страните членки и Европейският парламент вече постигнаха принципно споразумение за разпределението на бюджета на ЕС в размер на 192 млрд. евро за 2026 г.

През годината Европейската комисия ще предложи актуализации на бюджета, които да отразят промените в приходите и разходите. Следващият пакет изменения по-късно тази година ще включва и допълнителните 4,6 млрд. евро, постъпили от Google.

„Освен ако бюджетният орган – Съветът на ЕС и Европейският парламент – не реши друго, това ще доведе до намаляване на вноските на държавите членки, изчислявани на база брутен национален доход", заяви представителят на Комисията.

Това е добра новина за държавите членки, които са изправени пред напрегнати национални бюджети заради високите цени на енергията и по-слабия от очакваното икономически растеж.

Само Германия може да спести около 1 млрд. евро благодарение на глобата, тъй като поема приблизително една четвърт от бюджета на ЕС. Това е особено важно за Берлин, тъй като бюджетният дефицит се доближава до ограничението от 3% от БВП, определено от европейските фискални правила. При превишаването му Европейската комисия може да започне процедура и да наложи санкции.

Допълнително натоварване за националните бюджети представлява и фактът, че през 2026 г. държавите вероятно ще трябва да внесат повече средства в бюджета на ЕС от първоначално предвиденото заради по-високите разходи по регионалните програми преди изтичането на настоящия програмен период.

От друга страна, бюджетът на ЕС може да бъде увеличен допълнително благодарение на новото мито от 3 евро, въведено през юли върху евтините пратки, влизащи в Съюза. Европейският съюз ще получава 75% от приходите от тази такса, а останалите 25% ще постъпват в бюджетите на държавите членки.