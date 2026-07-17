Китайски изследователи поставиха световен рекорд със слънчева клетка от ново поколение

Китайски учени разработиха нов тип тандемна слънчева клетка, съчетаваща перовскит и органични материали, която постави нов световен рекорд със стабилна фотоелектрическа ефективност на преобразуване от 28,04%, съобщава изследване, публикувано в понеделник в списание Nature.

Клетката е разработена от Института по химия към Китайската академия на науките. Тя включва горна перовскитна под-клетка с широк енергиен диапазон, която е постигнала най-високото регистрирано досега напрежение на празен ход за този тип устройства.

При прецизното ѝ интегриране с долна органична под-клетка лабораторната ефективност на тандемното устройство достига максимум 28,80%, а сертифицираната стабилна ефективност е 28,04%. Клетката демонстрира и висока експлоатационна стабилност, като запазва 90% от първоначалната си ефективност след 625 часа непрекъснато осветяване.

Според ръководителя на изследователския екип Ли Юнфан, новата тандемна перовскитно-органична слънчева клетка съчетава ниско тегло, механична гъвкавост и висока ефективност, което я прави обещаваща да космически мисии, включително на сателити и космически станции, където по-леките и по-ефективни енергийни източници са от ключово значение.

Новите фотоволтаични технологии, особено перовскитните и органичните слънчеви клетки, се развиват бързо през последните години. Тандемните перовскитно-органични клетки позволяват по-пълно използване на слънчевия спектър: горният перовскитен слой улавя видимата светлина, а долният органичен слой абсорбира близката инфрачервена светлина. Това им дава теоретична ефективност, значително по-висока от тази на еднослойните слънчеви клетки. Досега обаче основно предизвикателство оставаше стабилността на горния перовскитен слой. За да поглъща достатъчно количество слънчева светлина, тънкият филм трябва едновременно да съдържа йод и бром. При производството или при продължително излагане на светлина обаче йодидните и бромидните йони са склонни да се разделят — процес, известен като фазово разделяне. Това води до постепенно намаляване на напрежението и влошаване на характеристиките на устройството.

За да решат проблема, китайските учени са добавили молекула с добавъчен ефект към перовскитния филм. При началното формиране на перовскитния слой тя действа като посредник, забавяйки бързото натрупване на бромидни йони и осигурявайки равномерно разпределение на йода и брома още от самото начало, а при излагане на светлина се преобразува в нова молекулярна структура, която се закрепва по границите между зърната на перовскитния материал.