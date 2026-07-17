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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23238621 www.24chasa.bg

Китайска компания пусна най-големия в света модел с отворен код за изкуствен интелект

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайската компания за изкуствен интелект Moonshot AI представи най-новия си модел Kimi K3, който разполага с 2,8 трилиона параметъра и е най-големият в момента подобен отворен модел в света.

Kimi K3 поддържа вградена възможност за визуално разбиране и разполага с контекстов прозорец от 1 милион токена. Според Moonshot AI моделът е оптимизиран за сложни задачи, включително разработване на софтуер, работа с големи обеми знания, задълбочени изследвания и мултимодално разбиране.

От компанията посочват, че резултатите от проведени оценки показват, че общото ниво на интелигентност на Kimi K3 е близко до това на водещи световни затворени модели.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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