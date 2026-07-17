Китай оптимизира услугите за възстановяване на ДДС за чуждите туристи

Държавното данъчно управление на Китай публикува уведомление за въвеждането на редица мерки, насочени към дигитализиране и улесняване на процедурите за възстановяване на ДДС при напускане на страната. Целта е допълнително да се подобрят услугите за чуждите туристи и да се уеднаквят правилата за обработване на заявленията.

Съгласно новите изисквания магазините, предлагащи възстановяване на ДДС, вече ще могат да издават електронни заявления за възстановяване на данъка и електронни фактури. По този начин цялата процедура ще бъде цифровизирана.

От 1 септември услугата „купи сега, получи възстановяване веднага" ще бъде достъпна и в рамките на различни градове, което ще позволи на туристите да се възползват от нея независимо от мястото на покупката.