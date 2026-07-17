Си Дзинпин призова за съвместно изграждане на глобална система за управление на изкуствения интелект

На 17 юли китайският председател Си Дзинпин присъства на откриването на Световната конференция по изкуствен интелект 2026 и Срещата на високо равнище за глобалното управление на изкуствения интелект в Световния приемен център в Шанхай и произнесе основна реч.

В нея той заяви, че според Китай всички държави трябва да поставят хората в центъра и да следват концепция за развитие на изкуствения интелект в полза на цялото човечеството. По думите му изкуственият интелект трябва да се превърне във важен двигател за насърчаване на общия просперитет и гарантиране на общата сигурност, като страните заедно изградят справедлива и разумна глобална система за неговото управление.

Си Дзинпин обяви, че с цел допълнително да подкрепи глобалното развитие на изкуствения интелект и изграждането на капацитет в тази област, през следващите пет години Китай ще предостави на развиващите се страни 5000 места за специализирани обучения и курсове в сферата.

Пекин е готов с по-отворен подход, по-практически действия и по-дългосрочна перспектива да работи с всички страни за използване на възможностите и справяне с предизвикателствата, свързани с развитието на изкуствения интелект, и съвместно да създаде по-добро бъдеще за човечеството, подчерта китайският лидер.

По време на срещата беше публикувана и председателска декларация.