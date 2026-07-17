Китай и Пакистан призоваха САЩ и Иран незабавно да прекратят враждебните действия и да възобновят преговорите

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На 16 юли в Шанхай се проведе среща между външните министри на Китай и Пакистан Уан И и Мохамад Исхак Дар. Двамата обмениха мнения относно ситуацията около Иран и координираха позициите си.

Министрите изразиха загриженост от влошаването на настоящата ситуация и призоваха САЩ и Иран незабавно да прекратят враждебните действия, да преодолеят трудностите, да отстранят пречките, да възстановят контактите и диалога и да се стремят чрез преговори към постигане на всеобхватно мирно споразумение.

Уан И и Исхак Дар подчертаха също, че международната общност трябва да продължи да оказва подкрепа и да допринася за постигането на тази цел.