ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илин Димитров: Имаме шанс да променим как функцион...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23238685 www.24chasa.bg

Китай и Пакистан призоваха САЩ и Иран незабавно да прекратят враждебните действия и да възобновят преговорите

КМГ

1284
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 16 юли в Шанхай се проведе среща между външните министри на Китай и Пакистан Уан И и Мохамад Исхак Дар. Двамата обмениха мнения относно ситуацията около Иран и координираха позициите си.

Министрите изразиха загриженост от влошаването на настоящата ситуация и призоваха САЩ и Иран незабавно да прекратят враждебните действия, да преодолеят трудностите, да отстранят пречките, да възстановят контактите и диалога и да се стремят чрез преговори към постигане на всеобхватно мирно споразумение.

Уан И и Исхак Дар подчертаха също, че международната общност трябва да продължи да оказва подкрепа и да допринася за постигането на тази цел.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)