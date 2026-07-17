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КМГ: Министерство на търговията: Ще подкрепяме китайските компании да защитават правата си по законен път

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 16 юли британското правителство обяви национализацията на „Бритиш стийл" (British Steel), компания, собственост на китайската група „Дзинйе" (Jingye).

По този повод говорител на китайското Министерство на търговията заяви, че Пекин се противопоставя категорично и изразява силно недоволство от решението на британското правителство. Преди сделката компанията „Бритиш стийл" бе на загуба в продължение на много години, а след придобиването ѝ „Дзинйе" вложи значителни средства в нея, което позволило запазването на дейността ѝ и на работните места.

Британската страна пренебрегва важния принос на „Дзинйе" за британската икономика и общество. Тези действия сериозно накърняват законните права и интереси на компанията и сериозно подкопават доверието на китайските инвеститори към Великобритания.

Китай ще следи отблизо развитието на ситуацията, ще подкрепя своите предприятия да защитават правата си чрез законови средства и ще предприеме решителни мерки за защита на техните интереси, каза още говорителят.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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