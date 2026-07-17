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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23238725 www.24chasa.bg

КМГ: Броят на китайските компании еднорози продължава да нараства

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Доклад „Проучване на китайските компании еднорози 2026", публикуван на 16 юли, показва, че през миналата година броят на китайските компании еднорози е продължил да нараства, високотехнологичният им профил става все по-отчетлив, а иновационният им потенциал се разгръща с ускорени темпове.

Според доклада към края на 2025 г. в Китай е имало общо 376 компании еднорози, което е с 35 повече спрямо предходната година. Прави впечатление, че компаниите в сферата на високите технологии вече формират основното ядро на китайските еднорози. През 2025 г. броят на тези фирми в областта на авангардните технологии е достигнал 320, което представлява 85,1% от общия им брой.

В световен мащаб Китай продължава да заема второ място по брой компании еднорози, като на него се падат близо 30% от всички в света.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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