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Никола Богданов: Китай е сериозен пазар

КМГ

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Никола Богданов КАДЪР: Фейсбук/ Радио Китай Снимка: Китайска медийна група

Никола Богданов е млад български бизнесмен, собственик и основател на компания, която се занимава с разработване и разпространение на софтуер за индустрия и производство, използвайки изкуствен интелект. „Китай е сериозен пазар, потенциалът на Китай за новите технологии е огромен за взаимодействие между китайските и европейските възможности", категоричен е бизнесменът.

„Изкуствен интелект в бизнеса" е името на създадената и ръководена от него компания, а в името й е вложена цялата същност на нейната дейност и перспективи. Специално за КМГ той споделя мнението си за ползите и значението на ИИ, който променя бизнеса и живота на всички хора по света.

Никола Богданов КАДЪР: Фейсбук/ Радио Китай

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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