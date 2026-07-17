Никола Богданов: Китай е сериозен пазар

Никола Богданов е млад български бизнесмен, собственик и основател на компания, която се занимава с разработване и разпространение на софтуер за индустрия и производство, използвайки изкуствен интелект. „Китай е сериозен пазар, потенциалът на Китай за новите технологии е огромен за взаимодействие между китайските и европейските възможности", категоричен е бизнесменът.

„Изкуствен интелект в бизнеса" е името на създадената и ръководена от него компания, а в името й е вложена цялата същност на нейната дейност и перспективи. Специално за КМГ той споделя мнението си за ползите и значението на ИИ, който променя бизнеса и живота на всички хора по света.