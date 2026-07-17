Испания се бори с три големи пожара (Видео)

Испания се справя с три активни горски пожара. Най-сериозен е пожарът в района Синко Вияс, в провинция Сарагоса, който се превърна в най-големия в страната за тази година, след като е обхванал 12 000 хектара.

Пожарът, избухнал в сряда, остава „доста активен" и значително се е разраснал през нощта срещу петък и в ранните часове на деня, съобщиха властите. Периметърът му вече достига 60 километра и е наложил евакуацията на шест населени места: Орес, Асин, Луесия, Малпика де Арба и Ункастийо в Сарагоса, както и Петися де Арагон в Навара. Повече от 1100 души са засегнати, пише "Евронюз".

Пламъците засягат основно района Серо де Синко Вияс – борова гора с телекомуникационна антена, разположена близо до жилищните зони Лос Роблес и Сан Лоренсо. Общината е открила спортния център като убежище за евакуираните, а Военното звено за извънредни ситуации (UME) е изпратило подкрепления.

Гражданската гвардия арестува в четвъртък мъж, заподозрян като причинител на пожара. Няколко жители са подали сигнал, след като са видели човек да напуска района при обстоятелства, предизвикали подозрения.

При задържането си заподозреният е носел раница с различни предмети, сред които множество запалими вещества. След проверка е установено, че той има предишни регистрации за подобни престъпления в други испански провинции.

Министърът на околната среда, земеделието и вътрешните работи на Мадрид Карлос Новийо заяви, че регионалното правителство ще се включи като граждански обвинител срещу задържания и ще предаде случая на правната служба на автономната област. Според него мярката цели защита на природното наследство на Мадрид, което е било изложено на сериозен риск „заради един безсърдечен човек, предизвикал огромен пожар и застрашил човешки животи".

Президентът на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо подкрепи решението и припомни, че регионалното правителство е приело правила, които му позволяват да участва като граждански обвинител при престъпления, засягащи природното наследство.

Няколко ключови пътища остават затворени, въпреки че електрозахранването вече е възстановено във всички населени места. В гасенето на пожара в четвъртък са участвали 400 наземни екипа и 19 самолета, а през нощта пожарникарите са се съсредоточили върху защитата на домовете в Ункастийо.

В северната планинска част на Гуадалахара друг пожар, избухнал в четвъртък, наложи евакуацията на Ла Миерла, Муриел и Умбралехо, както и ограничаване на движението на жителите в Алмируете, Паланкарес и района на язовир Беленя.

Пожарът е бил засечен от наблюдател в 13:55 ч. в Ла Миерла и се е разпространил бързо. По данни на Хуан Хосе Фернандес, директор на Регионалния оперативен център за горски пожари в Кастилия-Ла Манча, само за няколко часа са изгорели 900 хектара.

Заради силата на огъня регионалното правителство е поискало намесата на Военното звено за извънредни ситуации, което е изпратило около 100 военнослужещи в района.

Третият активен пожар избухна в четвъртък следобед в Лосоюела, в северната част на автономната област Мадрид. Развитието му е благоприятно, но в петък все още не беше напълно овладян. Засегнатата площ е около 70 хектара.

От сутринта в района работят 28 наземни екипа, медицински екипи на SUMMA112 и звена на гражданската защита, като се очаква включването и на авиационна техника.

В четвъртък са били евакуирани 100 души, а над 2000 жители са останали затворени в домовете си в Буитраго де Лосоя и околните селища Синко Вияс и Манхирон. Освен това Гражданската гвардия е евакуирала около 50 деца от летен лагер в Гандуляс.

Автономната област Мадрид активира второ ниво на оперативна готовност по плана INFOMA за горски пожари и изпрати предупредително съобщение Es-Alert до населението. Пътищата M-126 и M-135 остават затворени, а магистрала A-1 към Бургос временно беше затворена за около час.

Високите температури, силният вятър и ниската влажност, съчетани с богатата растителност след дъждовната пролет, обясняват бързото разпространение на пожарите.

Експертите посочват и друг основен фактор – изоставянето на горските райони и селския начин на живот, както и климатичните промени, които създават условия пожарите да стават все по-трудни за овладяване.