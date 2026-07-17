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Арестуваха руски блогър, призовал за съд за Путин

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ВЛАДИМИР ПУТИН

Руският блогър Иля Ремесло, който е критикувал  Владимир Путин и руската инвазия в Украйна, е бил арестуван. Новината съобщаават съобщи Ройтерс, ТАСС и БТА.

Той е бил задържан по обвинения в разпространение на невярна информация относно руските въоръжени сили.

Ремесло преди това беше прокремълска фигура. Той е адвокат, спечели си слава като критик на Алексей Навални. Опозиционният лидер умря в затворническа колония през 2024 г.

През март широк отзвук предизвика пубилкуван от блогъра  манифест в социална медия. В него Ремесло изброява пет причини, поради които е спрял подкрепата си за руския президент Владимир Путин. В манифеста той критикува войната в Украйна, ограниченията на свободата на словото и призовава Путин да се оттегли като руски лидер и да бъде съден.

Ремесло може да получи до 10 години затвор.

Дни след като той публикува манифеста си, той беше приет в психиатрична болница в Санкт Петербург. Обстоятелствата около неговата хоспитализация остават неясни. Не е ясно дали той е бил въдворен там насилствено или е постъпил доброволно.

Ремесло беше освободен около месец след това.

ВЛАДИМИР ПУТИН

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