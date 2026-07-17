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Иран бомбардирал военни самолети на САЩ в Йордания (Видео)

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Няколко самолета за презареждане и американски изтребители са били унищожени при удари на Иран в Йордания СНИМКА: Пиксабей

Корпусът на гвардейците на Ислямската република заяви, че е ударил с ракети и дронове американски военни самолети, разположени в Йордания, в отговор на американските удари по цели в Иран през нощта. Това предадоха Франс прес и БТА

Няколко самолета за презареждане и американски изтребители са били унищожени, а на много други са причинени материални щети, се казва в изявления.

Корпусът призова йорданците да атакуват интереси на „агресивните и враждебни към исляма американци" в тяхната страна, която е един от основните регионални съюзници на Вашингтон.

Същевременно Кувейт обяви, че една от електрическите й централи е била засегната при иранска атака. Причинени са щети. В централата са се осъществявали и операции по дестилация на вода.

Възникнал е пожар и са пострадали няколко производствени звена, съобщи иранското министерство на енергетиката.

След кратко примирие между Вашингтон и Техеран опитите за преговори в началото на месеца пропаднаха. Това се случи след ново напрежение около Ормузкия проток. САЩ обвиниха Иран в атаки срещу търговски кораби и възстановиха военните операции. 

Последните дни САЩ атакуват мостове, летища и транспортна инфраструктура в Иран, а Техеран отвръща с ракетни и дронови атаки срещу американски военни бази в Близкия изток. 

Ормузкият проток, през където преминава голяма част от световния петрол, остава силно напрегната зона. Техеран настоява, че контролира достъпа до протока, а САЩ искат да се гарантира свободното корабоплаване в района. 

Няколко самолета за презареждане и американски изтребители са били унищожени при удари на Иран в Йордания СНИМКА: Пиксабей

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