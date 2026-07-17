Почина бабата на Ким Карадашиян Мери Джо

Мери Джо (Ем Джей) Кембъл, майката на бизнесдамата и телевизионна звезда Крис Дженър, почина на 91-годишна възраст. Тя беше добре познато лице за феновете на семейство Кардашиян, след като многократно се появяваше в риалити предаванията на фамилията.

Крис Дженър съобщи тъжната новина в Инстаграм, където публикува емоционално послание в памет на своята майка, която определи като „сърцето" на семейството.

„Днес се сбогувахме с моята красива мама Ем Джей. Няма думи, които могат да опишат какво означаваше тя за мен или болката от това да се разделим", написа Дженър. Тя допълни, че майка ѝ я е научила на най-важните житейски уроци – да обича семейството си, да бъде добра, да се бори за хората, които обича, и да цени всеки момент заедно.

„Майка ми беше сърцето на нашето семейство. Всеки спомен, всеки момент и всяка благословия са благодарение на теб. Завинаги ще благодаря на Бог, че те направи моя майка. Сърцето ми е разбито на милион парчета. Благодаря ти, че ми даде най-прекрасното детство и такъв красив живот. Обичам те завинаги, мамо", написа още Крис.

На загубата реагира и внучката ѝ Ким Кардашиян, която сподели снимки с баба си и я нарече своята „вечна близначка".

„Моята сладка баба Ем Джей, най-добрата ми приятелка, моят човек за клюки, моята вечна близначка... Ти ни показа колко важно е семейството и тези ценности ще останат завинаги с нас", написа Ким.

Тя разказа, че именно баба ѝ я е научила на трудолюбие и бизнес умения, като ѝ е дала първата работа в своя магазин за детски дрехи в Сан Диего. „Ти ми даде уроци за работна етика, сила и увереност, които нося със себе си и до днес. Винаги вярваше в мен, подкрепяше ме и беше моето сигурно място", допълни Ким.

Мери Джо Кембъл беше редовен участник в живота на семейство Кардашиян/Дженър и често присъстваше в техните телевизионни проекти и публични изяви. Тя се появяваше в риалити шоуто The Kardashians, гостуваше на семейни събития, участваше в Celebrity Family Feud, снимаше се в кампании за KKW Beauty и често беше част от публикациите на фамилията в социалните мрежи, отбелязва Би Би Си.

През 2022 г. Кембъл беше сред двамата свидетели на сватбата на внучка си Кортни Кардашиян с Травис Баркър в съдебната палата в Санта Барбара. Церемонията беше показана в специалния епизод „Докато смъртта ни раздели, Кортни и Травис".

Въпреки че по-късно се превърна в позната телевизионна фигура, Кембъл имаше собствена връзка със светлината на прожекторите още преди славата на Кардашиян. В младостта си тя работи като модел, а по-късно избира по-спокоен живот далеч от Холивуд.

През 1980 г. тя отваря бутика за детски дрехи Shannon & Company в квартал Ла Хоя в Сан Диего, който управлява в продължение на години. Именно там децата от семейство Кардашиян прекарват част от детството си, а Крис Дженър работи като тийнейджърка.

„Те израснаха, играейки си в магазина. Спомням си как Ким седеше на пода и броеше пари. Тя пееше: „Броенето е играта, а парите са моето име" или обратното. Нещо подобно", разказа Кембъл през 2012 г.

Животът ѝ не е бил лишен от трудни моменти. Кембъл два пъти се е преборила с рак – веднъж с рак на гърдата и веднъж с рак на дебелото черво.

През 2024 г. дъщеря ѝ Карън Хотън почина неочаквано. Според смъртния ѝ акт причината е сърдечен арест и внезапна сърдечна аритмия, като диабет тип 2 е посочен като допълнителен фактор.

Мери Джо Кембъл е била омъжена три пъти. Първият ѝ брак с любимия ѝ от гимназията приключва само два месеца след сватбата. След това тя се омъжва за Робърт Хотън, от когото има две дъщери – Крис Дженър и Карън Хотън. Двамата се разделят, когато Крис е на седем години.

По-късно Кембъл се омъжва за Хари Шанън, с когото остава заедно 40 години до смъртта му през 2003 г.

Любовният ѝ живот има прилики с този на внучка ѝ Ким Кардашиян, която също е била омъжена три пъти. „Имаме толкова много общи неща. Историята се повтаря", казва Кембъл през 2017 г. в интервю за уебсайта на Ким.

Тогава тя разказва, че първият ѝ брак е бил на 18 години, веднага след гимназията, с мъж, с когото е била четири години. „След като се омъжиш, осъзнаваш: „Какво направих?" Опитваш се да останеш и да се бориш, но понякога просто разбираш, че не трябва да губиш времето на другия човек", споделя тя.