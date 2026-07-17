Дронове с термокамери следят за пожари в рисковите зони в Атина



Службите в Атина са в повишена готовност заради прогнозирания за днес риск от пожари от четвърта степен в област Атика, съобщиха местните власти.

Общински екипи патрулират денонощно, а полицията наблюдава зелените площи и районите с висок риск с дронове, оборудвани с термокамери. Оперативният център на Общинската полиция е в денонощна координация с противопожарната служба, се посочва в съобщението, цитирано от БТА.

Заради горещото време са предприети и специални мерки за защита на уязвимите групи. Екипи на терен ще раздават на бездомни хора вода, напитки, храна и комплекти с продукти от първа необходимост. За безстопанствените животни в града са поставени съдове с вода, за които се грижат общинските служби и доброволци. Жителите на Атина са призовани да помагат те да бъдат пълни с прясна вода.

Местните власти призоваха гражданите да бъдат особено внимателни и да избягват действия, които могат да предизвикат пожар.