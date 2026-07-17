Демерджиев в САЩ: Тероризмът не може да бъде преодолян от една държава

Светът все повече осъзнава, че заплахи като тероризма и организираната престъпност не могат да бъдат преодолени от една държава. Необходими са обмен на информация, координация и съвместни действия между институциите на различните страни. Колкото повече държави разбират това, толкова по-адекватен ще бъде отговорът на тези глобални заплахи. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на международен форум на тема „Възраждане на политическия тероризъм", организиран от Държавния департамент на САЩ по време на втория ден от работното си посещение в Щатите, съобщиха от МВР.

Според министъра, основният извод от срещата е необходимостта от по-тясно международно сътрудничество. Във форума участваха 65 държави от Западното полукълбо, Европа и Азия.

Министър Демерджиев проведе и кратка кулоарна среща със заместник-държавния секретар на САЩ Кристофър Ландау, на която потвърди готовността на страната ни за общи действия срещу трансграничната престъпност. Той разговаря и с министъра на външните работи на Грузия. Двамата обсъдиха подобряването на сътрудничеството на двете държави по линия на противодействие на организираната престъпността.

На среща в Службата за контрол на чуждестранните активи /OFAC/ към Министерството на финансите на САЩ българската делегация е предоставила информация, свързана със заобикаляне на санкциите по глобалния закон „Магнитски" от лица и структури в България. „Този обмен ще продължи и занапред", заяви Демерджиев. „Ще запознаем с тази информация и Департамента по правосъдие. Предстоят срещи със заместник главния прокурор и други представители на ведомството. Те също ще получат данните, с които разполагаме" – добави той.